Туркменистан развивает региональную связуемость благодаря растущим контейнерным перевозкам

В январе-декабре 2023 года по территории Туркменистана проследовало 52 контейнерных поезда по направлениям Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия и Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран, сообщает АООТ «Демирёллары» (туркменская государственная компания – перевозчик пассажиров и грузов туркменской сети железных дорог).

В 2023 году с территории Туркменистана осуществлено 10 799 контейнерных отправок, в том числе: 5 614 транзитных, 2 316 экспортных и 2 869 импортных контейнерных перевозок.

По сравнению с 2022 году количество контейнерных отправлений увеличилось на 356.

Туркменистан совместно с партнерами создает разветвленную система транспортно-логистических цепочек по направлениям Восток-Запад, Север-Юг. В будущем эта система соединит регионы Каспийского, Черного и Балтийского морей.

Туркменистан играет активную роль в создании и расширении транспортного потенциала региона.

В связи с этим предпринимаются усилия по реализации соответствующих документов ТРАСЕКА, направленных на расширение инвестиционного потенциала железнодорожных коридоров по маршрутам «Азия-Европа», «Европа-Ближний Восток», «Лазуритовый коридор», «Каспийское море-Черное море».

В настоящее время на систематической основе предпринимаются усилия по наращиванию грузопотоков по транзитным коридорам Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман и увеличению объемов контейнерных перевозок по маршруту Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция, комментируют в «Демирёллары». ///nCa, 22 января 2024 г.