Ирак ведет переговоры с Ираном по вопросу туркменского газового свопа

Ирак находится в переговорном процессе с Ираном по вопросам поставок туркменского газа по схеме своп по иранской газопроводной системе. Это следует из недавнего заявления Министерства электроэнергетики Ирака.

В отношении поставок туркменского газа «все требования и вопросы, которые были согласованы, выполнены», – заявил представитель иракского энергетического ведомства Ахмед Муса Иракскому информационному агентству (INA) в субботу, 20 января 2024 г.

«Данный этот вопрос требует обсуждения с иранской стороной, поскольку туркменский газ будет поставляться по иранским трубопроводам в Ирак, необходимо провести ряда встреч и переговоров с иранской стороной для достижения соглашения», – сообщил спикер минэлектроэнергетики.

«Переговоры и встречи с иранской стороной продолжаются», – добавил он.

В начале ноября 2023 года в Ашхабаде состоялись переговоры между иракской делегацией во главе с министром электроэнергетики Зиад Али Фаделем и руководством Государственного Концерна «Туркменгаз». По итогам встречи подписан Протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в Ирак.

Согласно документу, в течение 5 лет ежегодно 9 миллиардов кубометров туркменского природного газа по схеме SWAP будет транспортироваться через Иран в Ирак. ///nCa, 22 января 2024 г.