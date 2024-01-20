Визит Президента Токаева в Рим расширил спектр экономического сотрудничества между Италией и Казахстаном

Казахстан является главным экономическим партнером Италии в Центральной Азии, а Италия – крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском Союзе и одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. — Об этом заявили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони в своем заявлении, которое было принято в Риме 18 января 2024 года.

В рамках своего официального визита в Италию Токаев провел также переговоры с Президентом Италии Серджо Маттареллой, выступил на инвестиционном круглом столе бизнес-сообществ двух стран, а также провел ряд встречи с руководителями некоторых крупных итальянских компаний.

По итогам инвестиционного круглого стола «Казахстан – Италия» были подписаны 18 коммерческих соглашений по совместным инвестиционным проектам в различных отраслях экономики на общую сумму более 1,5 млрд.долл.США.

Кроме того, визит заложил фундамент для реализации итальянскими инвесторами важных инфраструктурных проектов в будущем.

На сегодняшний день товарооборот между Казахстаном и Италией составляет около 15 млрд долларов и этот показатель может быть доведет до 20 млрд.долл.США.

Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. В Казахстане работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Планы на будущее – Италия реализует в Казахстане ряд инфраструктурных проектов

По итогам инвестиционного круглого стола «Казахстан – Италия» в Рим были подписаны 18 коммерческих соглашений, которые увеличат объем итальянских инвестиций в экономику Казахстана. На мероприятии присутствовало почти 30 итальянских руководителей и президентов более чем 40 компаний.

Некоторые соглашения предусматривают строительство в Казахстане ряда важных промышленных объектов:

Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» и итальянская «ENI» – 13-я по величине нефтегазовая компания в мире – подписали документ по реализации совместного проекта строительства гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт.

Производитель текстильного оборудования Cormatex и казахстанский инвестиционный фонд развития Kiid подписали соглашение о создании консорциума по строительству и запуску в г. Актобе завода по производству теплоизоляционных материалов. Первую партию готовой продукции планируют выпустить в 2024 г.

Соглашение между АО «Самрук-Казына», ТОО «QazaqStroy» и промышленной группой Ballestra направлено на определение условий и сроков реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тыс. тонн в год в Туркестанской области. Ballestra является ведущим лицензированным подрядчиком по производству серной и фосфорной кислот.

Соглашение между ТОО «АГРОФИРМА TNK» и BonificheFerraresiпредполагает сотрудничество в области производства органических зерновых культур. Bonifiche Ferraresi является одним из крупнейших итальянским сельскохозяйственным холдингом, занимающимся выращиванием и сбытом сельхозпродукции.

АО «НК «KAZAKHINVEST» и «Simest» договорились о сотрудничестве в привлечении итальянских компаний в Казахстан для открытия совместных производств. Ассоциация «Simest» занимается финансовой поддержкой итальянских компаний, способствую их выходу на зарубежные рынки.

Рамочное соглашение между АО «НУХ «Байтерек» и SACE установливает лимит по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Энерго» и Ansaldo Energia SpA, предусматривает реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт.

Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен» и Confiindustria направлено на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом Казахстана и Италии.

Казахстан приглашает итальянских инвесторов в разработку редкоземельных металлов

Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, Президент Токаев призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.

«По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза», – сказал он на инвестиционном круглом столе.

«Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также, Президент Казахстана пригласил итальянский бизнес в следующие сферы: сервисное обслуживание нефтегазовой отрасли, возобновляемая энергетика, транспортно-логистическая отрасль, сельское хозяйство, биотехнологии и фармацевтика, IT-отрасль.

В ходе визита Токаева в Рим были достигнуты договоренности о том, что итальянский авиаперевозчик NEOS откроет рейсы “Астана – Рим”, “Астана – Милан”, а также рейсы из Италии через Актау в Индию.

Встреча в формате Центральная Азия+Италия состоится в Риме в 2024 году

Токаев и Мелони в совместном заявлении подтвердили стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии.

Согласно тексту заявления, в 2024 году в Риме состоится встреча в формате «ЦА+Италия», в 2025 году такая встреча состоится в Казахстане.

Подписанные документы

Документы, подписанные по итогам встречи Президента Токаева с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Итальянской Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Итальянской Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством университетов и исследований Итальянской Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики;

Соглашение между казахстанским Фондом «Самрук – Казына» и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;

Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.

Документы подписанные по итогам инвестиционного круглого стола