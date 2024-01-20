Визит Президента Токаева в Рим расширил спектр экономического сотрудничества между Италией и Казахстаном

Казахстан является главным экономическим партнером Италии в Центральной Азии, а Италия – крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском Союзе и одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. — Об этом заявили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони в своем заявлении, которое было принято в Риме 18 января 2024 года.
В рамках своего официального визита в Италию Токаев провел также переговоры с Президентом Италии Серджо Маттареллой, выступил на инвестиционном круглом столе бизнес-сообществ двух стран, а также провел ряд встречи с руководителями некоторых крупных итальянских компаний.
По итогам инвестиционного круглого стола «Казахстан – Италия» были подписаны 18 коммерческих соглашений по совместным инвестиционным проектам в различных отраслях экономики на общую сумму более 1,5 млрд.долл.США.
Кроме того, визит заложил фундамент для реализации итальянскими инвесторами важных инфраструктурных проектов в будущем.
На сегодняшний день товарооборот между Казахстаном и Италией составляет около 15 млрд долларов и этот показатель может быть доведет до 20 млрд.долл.США.
Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. В Казахстане работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.
Планы на будущее – Италия реализует в Казахстане ряд инфраструктурных проектов
По итогам инвестиционного круглого стола «Казахстан – Италия» в Рим были подписаны 18 коммерческих соглашений, которые увеличат объем итальянских инвестиций в экономику Казахстана. На мероприятии присутствовало почти 30 итальянских руководителей и президентов более чем 40 компаний.
Некоторые соглашения предусматривают строительство в Казахстане ряда важных промышленных объектов:
Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» и итальянская «ENI» – 13-я по величине нефтегазовая компания в мире – подписали документ по реализации совместного проекта строительства гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт.
Производитель текстильного оборудования Cormatex и казахстанский инвестиционный фонд развития Kiid подписали соглашение о создании консорциума по строительству и запуску в г. Актобе завода по производству теплоизоляционных материалов. Первую партию готовой продукции планируют выпустить в 2024 г.
Соглашение между АО «Самрук-Казына», ТОО «QazaqStroy» и промышленной группой Ballestra направлено на определение условий и сроков реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тыс. тонн в год в Туркестанской области. Ballestra является ведущим лицензированным подрядчиком по производству серной и фосфорной кислот.
Соглашение между ТОО «АГРОФИРМА TNK» и BonificheFerraresiпредполагает сотрудничество в области производства органических зерновых культур. Bonifiche Ferraresi является одним из крупнейших итальянским сельскохозяйственным холдингом, занимающимся выращиванием и сбытом сельхозпродукции.
АО «НК «KAZAKHINVEST» и «Simest» договорились о сотрудничестве в привлечении итальянских компаний в Казахстан для открытия совместных производств. Ассоциация «Simest» занимается финансовой поддержкой итальянских компаний, способствую их выходу на зарубежные рынки.
Рамочное соглашение между АО «НУХ «Байтерек» и SACE установливает лимит по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики.
Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Энерго» и Ansaldo Energia SpA, предусматривает реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт.
Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен» и Confiindustria направлено на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом Казахстана и Италии.
Казахстан приглашает итальянских инвесторов в разработку редкоземельных металлов
Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, Президент Токаев призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.
«По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза», – сказал он на инвестиционном круглом столе.
«Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также, Президент Казахстана пригласил итальянский бизнес в следующие сферы: сервисное обслуживание нефтегазовой отрасли, возобновляемая энергетика, транспортно-логистическая отрасль, сельское хозяйство, биотехнологии и фармацевтика, IT-отрасль.
В ходе визита Токаева в Рим были достигнуты договоренности о том, что итальянский авиаперевозчик NEOS откроет рейсы “Астана – Рим”, “Астана – Милан”, а также рейсы из Италии через Актау в Индию.
Встреча в формате Центральная Азия+Италия состоится в Риме в 2024 году
Токаев и Мелони в совместном заявлении подтвердили стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии.
Согласно тексту заявления, в 2024 году в Риме состоится встреча в формате «ЦА+Италия», в 2025 году такая встреча состоится в Казахстане.
Подписанные документы
Документы, подписанные по итогам встречи Президента Токаева с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
- Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Итальянской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Итальянской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством университетов и исследований Итальянской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики;
- Соглашение между казахстанским Фондом «Самрук – Казына» и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
- Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией «КазМунайГаз» и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.
Документы подписанные по итогам инвестиционного круглого стола
- Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и «Cassa Depositi e Prestiti SpA»
- Совместное окончательное инвестиционное решение между АО «НК «КазМунайГаз» и «ENI»
- Соглашение о реализации проекта между АО «Самрук-Казына», TOO «Qazaq Stroy» и «Ballestra»
- Меморандум о сотрудничестве между Банком Развития Казахстана и «SACE»
- Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «KAZAKH INVEST» и «Simest»
- Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен», «Confindustria» и «Confindustria Kazakhstan»
- Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Энерго» и «Ansaldo Energia SpA»
- Меморандум о сотрудничестве между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и «ENI»
- Меморандум о сотрудничестве между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и «Maire Tecnimont»
- Меморандум об институциональном сотрудничестве между Банком Развития Казахстана и «SACE»
- Рамочное соглашение АО «КазТрансКаз Аймак» и «Pietro Fiorentini SpA» (итальянская компания, которая разрабатывает, проектирует и создает технологически передовые решения для цепочки поставок природного газа)
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта РК и авиакомпанией «NEOS»
- Соглашение между «KIID» и «Cormatex»
- Соглашение о реализации проекта между «УК СЭЗ «Qyzyljar» и «PROSOL» (ведущая итальянская компания по производству ингредиентов для питания людей, детей грудного возраста и животных)
- Меморандум о взаимопонимании между «QazaqGaz Научно-Технический центр» и «Nuovo Pignone International» (центр передового опыта по проектированию и производству газовых турбин)
- Меморандум о сотрудничестве между НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева», ОЮЛ «Союз зеленого водорода Казахстана» и «GREEN SPARK ITALY SRL»
- Меморандум о сотрудничестве между ТОО «АГРОФИРМА TNK» и «Bonifiche Ferraresi»
- Меморандум о сотрудничестве между «КазТрансГаз Аймак» и «ENI». ///nCa, 20 января 2024 г. (Фото- Акорда)