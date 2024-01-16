Вице-президент Европейской комиссии посетит Туркменистан с рабочим визитом 17 января 2024 г

С 15 по 17 января 2024 года Делегация Европейской Комиссии во главе с Вице-президентом Маргаритис Схинас совершает поездку по Центральной Азии с официальным визитом. Визит в Туркменистан состоится 17 января.

Визит предшествует «Форуму инвесторов Европа – Центральная Азия» и является свидетельством растущего партнерства между ЕС и регионом. В ходе визита г-н Схинас встретится с Е.П. Г-н Сердар Бердымухамедов, Президент Туркменистана, и Е.П. Г-н Рашид Мередов, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана.

“Я начинаю тур во все пять стран Центральной Азии. Визит состоится в преддверии Форума инвесторов “Европа – Центральная Азия”, который пройдет в Брюсселе 29-30 января, и является свидетельством растущего партнерства между ЕС и регионом”, – сообщил вице-президент Еврокомиссии на своей странице Twitter. ///Представительство ЕС в Туркменистане