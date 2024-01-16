Туркменские авиалинии запустили в продажу билеты на рейсы в Малайзию, Италию и другие страны

«Авиакомпания «Туркменистан» запустила в продажу билеты на следующие международные рейсы:

Ашхабад – Куала Лумпур – Ашхабад (рейсы начнутся с 15 февраля)

Ашхабад – Джидда – Ашхабад (рейсы начнутся с 16 февраля)

Ашхабад – Хошимин – Ашхабад (рейсы стартуют с 5 марта)

Ашхабад – Милан – Ашхабад (полеты будут выполняться с 6 марта).

Авиабилеты по этим направлениям можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, а также во всех кассах по продаже авиабилетов по территории Туркменистана и в офисах продаж у Агентов за рубежом.

https://turkmenistanairlines.tm/ru

///nCa, 16 января 2024 г.