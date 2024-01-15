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Туркменистан твердо поддерживает принцип “одного Китая”

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Туркменистан твердо поддерживает принцип “одного Китая”, заявил МИД страны. 

“Туркменистан, обладающий международно признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права. В этой связи, исходя из Устава Организации Объеденных Наций, одним из основных принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и вновь подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственно законным правительством, представляющим весь Китай”, – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Туркменистана. 

Прокомментировали свое отношение к так называемым выборам в Тайване, состоявшимся 13 января 2024 года, и другие страны Центральной Азии. С заявлениями в поддержку принципа “одного Китая”, признающего Тайвань неотъемлемой частью КНР, выступили министерства иностранных дел Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.  ///nCa, 15 января 2024 г.  

 

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