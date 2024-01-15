Товарооборот между Афганистаном и Туркменистаном достиг 481 миллиона долларов в 2023 году

В 2023 году объем торговли между Афганистаном и Туркменистаном составил 481 миллион долларов, передает TOLONews со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Афганистана.

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности встретился с послом Туркменистана в Кабуле и обсудил ряд торговых вопросов, включая расширение экспорта афганского мрамора в Туркменистан.

«В 2023 году объем взаимной торговли Афганистана и Туркменистана составил 481 млн.долл.США», – сообщил представитель Министерства торговли и промышленности Ахундзада Абдул Салам Джавад.

По данным министерства торговли и промышленности, электроэнергия, нефть и газ являются одними из ключевых статей экспорта Туркменистана в Афганистан, в то время как Афганистан в основном экспортирует в Туркменистан мрамор, сухофрукты, картофель и безалкогольные напитки.

Между тем, Афганская торгово-инвестиционная палата заявила, что Туркменистан всегда был позитивен в торговле с Афганистаном.

«Туркменистан – это страна, которая, с одной стороны, граничит с Каспийским морем и поддерживает хорошие отношения со странами Центральной Азии, такими как Казахстан. Хорошие отношения с этой страной могут помочь увеличить транзит, что пойдет на пользу Афганистану», – прокомментировал TOLOnews член правления торгово-инвестиционной палаты Хан Джан Алокозай. ///nCa, 15 января 2024 г.