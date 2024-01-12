«Туркментрансинспекция» приступает к выдаче разрешений для иностранных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки на автомобилях, зарегистрированных в Туркменистане

С 15 января 2024 года филиалы Государственного предприятия «Туркменулаггозегчилик» (Туркментрансинспекция) Агентства «Туркменавтоулаглары» (Туркменавтотранс) приступают к выдаче и оформлению разрешений для иностранных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки на автомобилях, зарегистрированных на территории Туркменистана.

Отделы разрешений и анализа документов будут функционировать в Ахалском велаяте и городе Ашхабад.

В регионах данную услугу будут предоставлять отделы дорожного контроля по Балканскому, Дашогузскому, Лебапскому и Марыйскому велаятам.

Органы дорожного контроля на приграничных контрольно-пропускных пунктах также будут осуществлять выдачу и оформление разрешений для перевозчиков из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Выдача и оформление разрешений для перевозчиков из Азербайджана, выезжающих через пункт пропуска Туркменбашинского международного морского порта, будет осуществляется непосредственно на пункте пропуске.

Для выезжающих из других пунктов (кпп на границе с Ираном – Артык, Ховдан, Сарахс, Алтын асыр; КПП на границе с Казахстаном – Гарабогаз) выдача разрешений теперь будет осуществляться соответствующими подразделениями государственного предприятия «Туркменулаггозегчилик» по месту регистрации автотранспортного средства.

Новая услуга создаст более комфортные и эффективные условия для международных перевозок.

Отдел разрешений и анализа документов в Ахалском велаяте и городе Ашхабаде:

Адрес: Ашхабад, проспект Арчабиль, 126.

Номер телефона: +993 12 39-02-61.

Служба дорожного контроля на пограничных пунктах пропуска:

Адрес: Ашхабад, проспект Арчабиль, 126.

Номер телефона: +993 12 39-02-74.

Департамент по контролю за дорожным движением в Балканском велаяте:

Адрес: Пассажирская автостоянка, расположенная в направлении улицы Beýik Ýüpek ýoly, город Балканабат, Балканский велаят.

Номер телефона: +993 61 08-86-62.

Отдел дорожного контроля Дашогузского велаята:

Адрес: Дашогузский велаят, город Куняургенч, улица Ильхам, дом 5.

Телефон: +993 322 6-64-95.

Отдел дорожного контроля Лебапского велаята:

Адрес: Автовокзал «Алтын асыр», расположенный на трассе Мары-Туркменабат во 2-й зоне города Туркменабад, Лебапского велаята.

Номер телефона: +993 61 94-54-44.

Отдел дорожного контроля Марыйского велаята:

Адрес: Марыйский велаят, город Мары, улица 50-летия Победы (Ýeňişiň 50-ýyllygy), 52.

Телефон: +993 522 5-60-28.

/// Агентство “Туркменавтоулаглары”