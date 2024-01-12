Назначен новый посол Индии в Туркменистане

Г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат назначена новым послом Индии в Туркменистане, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Индии. До нового назначения она занимала должность Верховного комиссара Индии на Кипре.

Доктор Видху П. Наир, в настоящее время посол Индии в Туркменистане, назначен следующим послом Индии в Республике Ангола.

Г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат

Г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат является профессиональным дипломатом и поступила на службу в Министерство иностранных дел Индии в 1999 году. Она получила образование в Нью-Дели, обладает дипломом с отличием по политологии, а также степенью магистра в области права.

Мадхумита Хазарика Бхагат начала свою дипломатическую карьеру в посольстве Индии в Москве, Россия (2001-2004), а затем была направлена в посольство Индии в Алматы, Казахстан (2004-2006). Впоследствии она занимала должность заместителя секретаря по представительским вопросам в Министерстве торговли, Нью-Дели (2006-2008), а также занимала должность заместителя секретаря в отделе общественной дипломатии Министерства иностранных дел, Нью-Дели.

Она была первым секретарем Посольства Индии в Стокгольме, Швеция (2008-2011) по коммерческим и экономическим, культурным и информационным вопросам. Позже она была направлена в посольство Индии в Москве, Россия (2011-2014) в качестве советника по экономике и коммерции, администрации и культуре. Она занимала должность заместителя главы миссии в посольстве Индии в Анкаре, Турция (2014-2017).

Верховный комиссар Мадхумита Хазарика Бхагат была назначена первым национальным координатором Индии и совместным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (июнь 2017 – октябрь 2019).

С 11 ноября 2019 года занимала должность Верховного комиссара Индии на Кипре.

Она владеет русским, хинди, ассамским, бенгальским и пенджабским языками.

Замужем за доктором Канадом Бхагатом, имеет дочь и сына. ///nCa, 12 января 2024 г.