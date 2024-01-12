First Abu Dhabi Bank приветствует партнерство с Внешэкономбанком Туркменистана

First Abu Dhabi Bank, крупнейший банк ОАЭ и одно из крупнейших и безопасных финансовых учреждений в мире, объявляет о партнерстве между FAB и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана, которое закреплено подписанием Соглашения о сотрудничестве.

Это стратегическое соглашение, подписанное в рамках недавнего визита Национального лидера туркменского народа Аркадага Бердымухамедова в ОАЭ (4-5 января 2024 года), укрепляет сотрудничество между двумя институтами и открывает многообещающие возможности для обеих стран.

Документ, под которым свои подписи поставили председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров и член правления FAB Мохаммед Саиф Аль Сувайди, устанавливает всеобъемлющие рамки для сотрудничества в различных областях.

“Соглашение представляет собой продолжающееся сотрудничество, основанное на общей приверженности продвижению экономических интересов и стимулированию устойчивого роста”, – подчеркивает FAB. ///nCa, 12 января 2024 г.