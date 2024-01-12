Афганистан и Туркменистан обсуждают старт практической реализации проекта газопровода ТАПИ

В Кабуле состоялась встреча генерального исполнительного директора «TAPI Pipeline Company Ltd» Мухамметмырат Аманова и Посла Туркменистана Ходжа Овезова с и.о.министра горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Шахабуддином Делаваром, сообщает афганское министерство горнорудной и нефтяной промышленности.

Согласно пресс-релизу министерства, на встрече были обсуждены такие вопросы, как:

Значимость проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия

Выделение земельного участка под строительство газопровода

Отправка технической группы из Туркменистана в Кабул

Старт практической работы в рамках проекта ТАПИ Герате.

Делавар назвал проект ТАПИ «полезным не только для Афганистана, но и для всех участвующих стран», а также добавил, что афганский народ «поддерживают этот великий экономический проект, и Исламский Эмират готов к любому сотрудничеству в этом плане».

По результатам встречи стороны указали на необходимость продолжения проведения совещаний технической группы в целях ускорения работы по проекту.

Напомним, что в конце декабря 2023 года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Герат, где также провел встречи с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабуддин Делаваром и с министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи. Одним из пунктов переговоров было обсуждение проекта ТАПИ. ///nCa, 12 января 2024 г.