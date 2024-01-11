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Брюссель проведет Форум инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия

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29-30 января 2024 года в Брюсселе состоится Форум инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия, сообщает Европейская комиссия.

Форум послужит продвижению выводов исследования по устойчивым транспортным коридорам между ЕС и Центральной Азией, проведенного Евросоюзом, и нацелен на воплощение политических обязательств ЕС и пяти стран Центральной Азии по расширению и усилению взаимосвязанности в ощутимые практические результаты.

Кроме того, форум способствует достижению долгосрочной цели превращения Транскаспийского транспортного коридора в мультимодальный, современный, конкурентоспособный, устойчивый, интеллектуальный и быстрый маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию за 15 дней или менее.

Для этого конференция призвана:

  • направить сильный и конкретный сигнал пяти странам Центральной Азии о политической приверженности ЕС укреплению связей с регионом посредством инициативы Global Gateway
  • дать толчок процессу реализации и координации инвестиций вдоль Транскаспийского транспортного коридора путем выполнения конкретных действий, определенных в исследовании, в частности путем привлечения инвесторов к проектам с конкретными и реалистичными сроками и финансовыми обязательствами.
  • привлечь ключевые заинтересованные стороны к дальнейшему участию в Форуме как основной платформе для реализации проектов, определенных в исследовании

Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные представители стран Центральной Азии, государств- членов ЕС, стран-партнеров по Транскаспийскому транспортному коридору, институтов ЕС, международных и двусторонних финансовых институтов, а также представители частного сектора и члены гражданского общества.

На форуме будут подняты такие вопросы, как:

  • Морское сообщение (Каспийское и Черное моря)
  • Мягкая инфраструктура (упрощение процедур торговли, таможенные вопросы и либерализация рынка, гармонизация стандартов)
  • Мультимодальность, складирование и логистика
  • Краткосрочные и Среднесрочные Инвестиционные возможности для транспортного сообщения
  • Соединение Центральной Азии с Европой через соседние страны

///nCa, 11 января 2024 г.

 

 

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