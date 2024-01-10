Заявленные Президентом Туркменистана на COP28 национальные позиции опубликованы в качестве документа 78-ой сессии Генассамблеи ООН

Заявление национальной позиции по вопросам изменения климата и экологической безопасности, сделанное Президентом Туркменистана в ходе двадцать восьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28) в Дубае 1-2 декабря 2023 года, опубликовано и распространено на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи.

С полным текстом документа можно ознакомиться по следующей ссылке https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/78/676

Заявление было опубликовано по пунктам повестки дня нынешней сессии Генассамблеи «Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» и «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

В документе, в частности, заявляется о присоединении Туркменистана к Глобальному Метановому Обязательству и о создании совместно с ЮНЕП правовой базы для открытия в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. ///МИД Туркменистана, 9 января 2024 г.