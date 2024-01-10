News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Заявленные Президентом Туркменистана на COP28 национальные позиции опубликованы в качестве документа 78-ой сессии Генассамблеи ООН

Заявленные Президентом Туркменистана на COP28 национальные позиции опубликованы в качестве документа 78-ой сессии Генассамблеи ООН

By

Заявление национальной позиции по вопросам изменения климата и экологической безопасности, сделанное Президентом Туркменистана в ходе двадцать восьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28) в Дубае 1-2 декабря 2023 года, опубликовано и распространено на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи.

С полным текстом документа можно ознакомиться по следующей ссылке https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/78/676

Заявление было опубликовано по пунктам повестки дня нынешней сессии Генассамблеи «Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» и «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

В документе, в частности, заявляется о присоединении Туркменистана к Глобальному Метановому Обязательству и о создании совместно с ЮНЕП правовой базы для открытия в Туркменистане Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. ///МИД Туркменистана, 9 января 2024 г.

 

Related posts:

  1. Концепция инициированных Туркменистаном дебатов Генассамблеи ООН по Зоне мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии опубликована в качестве официального документа 77-й сессии
  2. Коммюнике проведённой в Ашхабаде Международной конференции по продовольственной безопасности опубликовано в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН
  3. Заключительная декларация министерской встречи Группы друзей нейтралитета опубликована в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН
  4. Итоговый Документ Международной Конференции «Диалог – Гарантия Мира» Принят В Качестве Официального Документа 77-Й Сессии Га Оон
  5. Итоговый документ Ашхабадской встречи Диалога женщин стран Центральной Азии опубликован в качестве документа ООН
  6. Приоритетные позиции Туркменистана на 77-й сессии ГА ООН: обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития
  7. Приоритетные Позиции Туркменистана на 77-Й Сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
  8. Приоритетные позиции Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
  9. В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
  10. Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan