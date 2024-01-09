Президент Туркменистана принял нового посла Турции

В понедельник, 8 января, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Турецкой Республики в Туркменистане Ахмета Демирока, сообщает TDH.

Вручая верительные грамоты, Посол передал главе государства и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана приветствия от имени Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные пожелания главе Турции и подчеркнул, что Турецкая Республика – самая близкая братская страна для Туркменистана, отношения с которой носят долгосрочный стратегический характер.

В ходе встречи стороны констатировали, что двусторонние отношения между двумя странами всегда выстраивались на основе взаимного уважения и взаимной поддержки, а взгляды на вопросы, представляющие взаимный интерес в международной политике, особенно на обеспечение мира и безопасности во всём мире, достижение Целей устойчивого развития, схожи или совместимы.

Турция является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Туркменистана. Констатируя имеющиеся большие возможности для их дальнейшего развития и углубления, стороны отметили особую роль в этой Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и Делового совета.

В данной связи отмечалось важное значение проведённых в прошлом месяце в Ашхабаде 7-го заседания Межправкомиссии и выставки экспортных товаров Турецкой Республики.

Существенное влияние на совершенствование национальной системы образования оказывают обучение и стажировки туркменских специалистов и молодёжи в Турции.

«Я твёрдо уверен в наличии хороших возможностей для дальнейшего развития отношений между нашими странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, и что эти отношения будут укрепляться в будущем», – сказал глава государства.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз поздравил Посла Ахмета Демирока с началом работы в Туркменистане. ///nCa, 9 января 2024 г.