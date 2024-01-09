Гуманизм лежит в основе деятельности госпиталя Разави в Иране 

Мейсам Фаллах Рамезани – Координатор по вопросам иностранных пациентов в госпитале Разави, Мешхед
Гуманизм – это иранский образ жизни. Он вплетен в начальное воспитание каждого ребенка в Иране. Это также движущая сила всех внутренних и внешних отношений Ирана.
Не будет преувеличением сказать, что гуманизм – это компас, который всегда направляет нас.
Больничный комплекс Разави, крупнейшее медицинское учреждение такого рода в Иране, является ярким примером того, как гуманизм проявляется в том, чтобы приносить облегчение и комфорт человечеству.
Делая больницу доступной для пациентов из всех слоев общества, мы никогда не идем на компромисс в отношении качества медицинских учреждений и услуг, предлагаемых нашим госпиталем.
Фактически, госпиталь Разави – единственное медицинское учреждение, имеющее бриллиантовую аккредитацию (ACI), один из самых важных и старейших сертификатов, который выдается больницам Канадским институтом здравоохранения.
За последние несколько лет больница также получила сертификат Temos, который присуждается больницам Германией в знак признания услуг, предоставляемых иностранным пациентам, и их медицинского обслуживания. Больница также получила самый высокий рейтинг, присвоенный министерством здравоохранения Ирана в ходе ежегодной аккредитации.
Госпиталь является единственным медицинским учреждением в Иране, полностью сертифицированным для медицинского туризма.
Госпитальный комплекс Разави постепенно наращивает свои мощности и масштабы, всегда стремясь к лучшему. Учреждение расширяется на основе модульного подхода, все слуги плавно соединены, обеспечивая пациентам целостный опыт.
Вот некоторые из услуг, которые больница Разави предоставляет местным и иностранным пациентам:
Главная задача медицинских наук начинается с профилактики заболеваний и продолжается своевременной диагностикой и лечением. Следовательно, профилактика или ранняя диагностика заболевания, особенно когда оно не вызвало никаких симптомов, важнее, чем лечение самого заболевания на его поздних стадиях. Клиника Checkup больницы Разави предлагает передовые клинические, диагностические и лабораторные услуги в соответствии с международными стандартами с привлечением специализированных и узкоспециализированных врачей в различных областях и с использованием новейшего медицинского оборудования. Клиника может оценить состояние всего организма и оценить физическое здоровье с наименьшими затратами времени, а при обнаружении проблем, мы быстро лечим заболевание и предотвращаем его последствия в будущем.
Мы предоставляем услуги обследования в больнице Разави на 6 различных уровнях – от базовой категории до услуг премиум-класса.
Мы также предлагаем другие специализированные пакетные услуги:
- Пакет специализированных кардиологических обследований
- Пакет специализированных нефрологических обследований
- Пакет специализированных обследований щитовидной железы
- Специализированный пакет скрининговых обследований на рак
Краткое описание процедур в клинике checkup в больнице Разави:
- Обычные и специализированные лабораторные анализы
- Обследование сердечно-сосудистой системы
- Обследование пищеварительной системы
- Специальные обследования для мужчин
- Специальные обследования для женщин
- Стоматология
- Офтальмологический осмотр
- Дерматологический осмотр
- Питание
- психологическое сопровождение
Отделение для международных пациентов (IPD)
Это отделение предоставляет свои услуги иностранным пациентам в соответствии с международными стандартами. Эти услуги включают:
- Получение медицинских документов пациента и предоставление ему бесплатной медицинской консультации до прибытия пациента в Иран.
- Бронирование гостиниц
- Бесплатный трансфер из аэропорта для пациентов и их сопровождающих лиц
- Проведение обследования в кратчайшие сроки
- Наблюдение за пребыванием в клинике и палатах до возвращения домой
- Предоставление пациентам бесплатного переводчика.
Обследование сердечно-сосудистой системы.
Больнице Разави принадлежит новый компьютерный томограф 256 slice, который считается одним из самых передовых устройств в области медицинской визуализации, поскольку он может обнаруживать закупорки и сужения коронарных артерий, а также диагностировать врожденные пороки сердца и нарушения артерий. Остальные наши услуги включают визуализацию сердца, эхокардиографию, анализы артериального давления, холтеровское мониторирование и т.д.
Центральные операционные
Больница Разави является пионером в области хирургии, используя новейшее оборудование мирового класса под наблюдением лучших хирургов и экспертов в области медицины и хирургии, и предлагает следующие услуги: От базовых общих операций, таких как удаление аппендикса (аппендэктомия), лапароскопических операций, липосакции, операций на альвеолярных и железистых путях, трансплантатах суставов и позвонков и т.д. к самым передовым операциям, таким как удаление опухолей у детей, травмы глаз, операции на открытом сердце, ангиография и эмболизация головного мозга, кохлеарные имплантаты и т.д.
Ядерная медицина
Отделение ядерной медицины в больнице Разави оснащено новейшими и наиболее совершенными устройствами для рентгенографии, а его лечебное отделение является одним из крупнейших и наиболее подготовленных отделений ядерной медицины в Иране и регионе Ближнего Востока.
Для нас большая честь, что мы являемся единственной больницей в Мешхеде, которая предлагает вам ПЭТ-сканирование для диагностики раковых заболеваний даже на ранних стадиях и производит нуклеарные препараты.
Дерматология и уход за кожей
Больница предоставляет косметические услуги для обеспечения безопасности и хорошего самочувствия кожи, трансплантацию волос и т.д. Эти услуги включают удаление морщин, инъекции ботокса и удаление пигментации для поддержания хорошего состояния кожи.
Отдел онкологии
Что касается лечения раковых заболеваний, то в больнице Разави есть циклотронное отделение, которое производит собственные радиоактивные препараты для лечения опухолей, таких как рак предстательной железы и аденоневротическая карцинома, а также для определения стадии рака головного мозга и т.д.
Royal Ward
Это отделение предлагает услуги по размещению пациента и его сопровождающих в уютной обстановке, поскольку пациентам и сопровождающим лицам предлагаются отдельные комнаты с питанием из 3 блюд. Здесь также есть все необходимое оборудование для круглосуточного наблюдения за состоянием пациента под наблюдением наших специально обученных медсестер.
Стоматология и ортодонтия
В клинике checkup проводится полное стоматологическое обследование, в дополнение ко всем рентгенологическим снимкам, с использованием новейшего оборудования и лучших врачей. Клиника также предоставляет услуги по имплантации, ортодонтическому отбеливанию зубов и т.д.
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)
Отделением лечения бесплодия в больнице Разави руководит группа врачей-специалистов в области акушерства, гинекологии и мочеполовой системы, которые прошли специальные курсы по лечению бесплодия в Германии. Отделение предоставляет такие услуги, как ПГД (предимплантационная генетическая диагностика), выбор пола эмбриона и замораживание эмбрионов.
Офтальмологическая клиника
Полное обследование глаз и операции проводятся с использованием самых современных устройств для раннего выявления и лечения проблем с хрусталиком, катаракты и сосудистых изменений сетчатки.
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Больница Разави всегда нацелена на предоставление лучших и экономически эффективных решений для иностранных пациентов. Это стремление продиктовано гуманизмом и служением человечеству.
Ваше здоровье и благополучие – наш главный приоритет.
Телефоны больницы Разави: +98-51-36002544 и +98-915-1078331
Адрес: Хорасан Разави, Мешхед, шоссе Азади, после моста Гаем
/// nCa, 9 января 2024 г.