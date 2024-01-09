Гуманизм лежит в основе деятельности госпиталя Разави в Иране 

Мейсам Фаллах Рамезани – Координатор по вопросам иностранных пациентов в госпитале Разави, Мешхед

Гуманизм – это иранский образ жизни. Он вплетен в начальное воспитание каждого ребенка в Иране. Это также движущая сила всех внутренних и внешних отношений Ирана.

Не будет преувеличением сказать, что гуманизм – это компас, который всегда направляет нас.

Больничный комплекс Разави, крупнейшее медицинское учреждение такого рода в Иране, является ярким примером того, как гуманизм проявляется в том, чтобы приносить облегчение и комфорт человечеству.

Делая больницу доступной для пациентов из всех слоев общества, мы никогда не идем на компромисс в отношении качества медицинских учреждений и услуг, предлагаемых нашим госпиталем.

Фактически, госпиталь Разави – единственное медицинское учреждение, имеющее бриллиантовую аккредитацию (ACI), один из самых важных и старейших сертификатов, который выдается больницам Канадским институтом здравоохранения.

За последние несколько лет больница также получила сертификат Temos, который присуждается больницам Германией в знак признания услуг, предоставляемых иностранным пациентам, и их медицинского обслуживания. Больница также получила самый высокий рейтинг, присвоенный министерством здравоохранения Ирана в ходе ежегодной аккредитации.

Госпиталь является единственным медицинским учреждением в Иране, полностью сертифицированным для медицинского туризма.

Госпитальный комплекс Разави постепенно наращивает свои мощности и масштабы, всегда стремясь к лучшему. Учреждение расширяется на основе модульного подхода, все слуги плавно соединены, обеспечивая пациентам целостный опыт.

Вот некоторые из услуг, которые больница Разави предоставляет местным и иностранным пациентам:

Главная задача медицинских наук начинается с профилактики заболеваний и продолжается своевременной диагностикой и лечением. Следовательно, профилактика или ранняя диагностика заболевания, особенно когда оно не вызвало никаких симптомов, важнее, чем лечение самого заболевания на его поздних стадиях. Клиника Checkup больницы Разави предлагает передовые клинические, диагностические и лабораторные услуги в соответствии с международными стандартами с привлечением специализированных и узкоспециализированных врачей в различных областях и с использованием новейшего медицинского оборудования. Клиника может оценить состояние всего организма и оценить физическое здоровье с наименьшими затратами времени, а при обнаружении проблем, мы быстро лечим заболевание и предотвращаем его последствия в будущем.

Мы предоставляем услуги обследования в больнице Разави на 6 различных уровнях – от базовой категории до услуг премиум-класса.

Мы также предлагаем другие специализированные пакетные услуги:

Пакет специализированных кардиологических обследований

Пакет специализированных нефрологических обследований

Пакет специализированных обследований щитовидной железы

Специализированный пакет скрининговых обследований на рак

Краткое описание процедур в клинике checkup в больнице Разави:

Обычные и специализированные лабораторные анализы

Обследование сердечно-сосудистой системы

Обследование пищеварительной системы

Специальные обследования для мужчин

Специальные обследования для женщин

Стоматология

Офтальмологический осмотр

Дерматологический осмотр

Питание

психологическое сопровождение

Отделение для международных пациентов (IPD)

Это отделение предоставляет свои услуги иностранным пациентам в соответствии с международными стандартами. Эти услуги включают:

Получение медицинских документов пациента и предоставление ему бесплатной медицинской консультации до прибытия пациента в Иран.

Бронирование гостиниц

Бесплатный трансфер из аэропорта для пациентов и их сопровождающих лиц

Проведение обследования в кратчайшие сроки

Наблюдение за пребыванием в клинике и палатах до возвращения домой

Предоставление пациентам бесплатного переводчика.

Обследование сердечно-сосудистой системы.

Больнице Разави принадлежит новый компьютерный томограф 256 slice, который считается одним из самых передовых устройств в области медицинской визуализации, поскольку он может обнаруживать закупорки и сужения коронарных артерий, а также диагностировать врожденные пороки сердца и нарушения артерий. Остальные наши услуги включают визуализацию сердца, эхокардиографию, анализы артериального давления, холтеровское мониторирование и т.д.

Центральные операционные

Больница Разави является пионером в области хирургии, используя новейшее оборудование мирового класса под наблюдением лучших хирургов и экспертов в области медицины и хирургии, и предлагает следующие услуги: От базовых общих операций, таких как удаление аппендикса (аппендэктомия), лапароскопических операций, липосакции, операций на альвеолярных и железистых путях, трансплантатах суставов и позвонков и т.д. к самым передовым операциям, таким как удаление опухолей у детей, травмы глаз, операции на открытом сердце, ангиография и эмболизация головного мозга, кохлеарные имплантаты и т.д.

Ядерная медицина

Отделение ядерной медицины в больнице Разави оснащено новейшими и наиболее совершенными устройствами для рентгенографии, а его лечебное отделение является одним из крупнейших и наиболее подготовленных отделений ядерной медицины в Иране и регионе Ближнего Востока.

Для нас большая честь, что мы являемся единственной больницей в Мешхеде, которая предлагает вам ПЭТ-сканирование для диагностики раковых заболеваний даже на ранних стадиях и производит нуклеарные препараты.

Дерматология и уход за кожей

Больница предоставляет косметические услуги для обеспечения безопасности и хорошего самочувствия кожи, трансплантацию волос и т.д. Эти услуги включают удаление морщин, инъекции ботокса и удаление пигментации для поддержания хорошего состояния кожи.

Отдел онкологии

Что касается лечения раковых заболеваний, то в больнице Разави есть циклотронное отделение, которое производит собственные радиоактивные препараты для лечения опухолей, таких как рак предстательной железы и аденоневротическая карцинома, а также для определения стадии рака головного мозга и т.д.

Royal Ward

Это отделение предлагает услуги по размещению пациента и его сопровождающих в уютной обстановке, поскольку пациентам и сопровождающим лицам предлагаются отдельные комнаты с питанием из 3 блюд. Здесь также есть все необходимое оборудование для круглосуточного наблюдения за состоянием пациента под наблюдением наших специально обученных медсестер.

Стоматология и ортодонтия

В клинике checkup проводится полное стоматологическое обследование, в дополнение ко всем рентгенологическим снимкам, с использованием новейшего оборудования и лучших врачей. Клиника также предоставляет услуги по имплантации, ортодонтическому отбеливанию зубов и т.д.

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)

Отделением лечения бесплодия в больнице Разави руководит группа врачей-специалистов в области акушерства, гинекологии и мочеполовой системы, которые прошли специальные курсы по лечению бесплодия в Германии. Отделение предоставляет такие услуги, как ПГД (предимплантационная генетическая диагностика), выбор пола эмбриона и замораживание эмбрионов.

Офтальмологическая клиника

Полное обследование глаз и операции проводятся с использованием самых современных устройств для раннего выявления и лечения проблем с хрусталиком, катаракты и сосудистых изменений сетчатки.

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Больница Разави всегда нацелена на предоставление лучших и экономически эффективных решений для иностранных пациентов. Это стремление продиктовано гуманизмом и служением человечеству.

Ваше здоровье и благополучие – наш главный приоритет.

Телефоны больницы Разави: +98-51-36002544 и +98-915-1078331

Адрес: Хорасан Разави, Мешхед, шоссе Азади, после моста Гаем

/// nCa, 9 января 2024 г.