Dubai Aviation Corporation займется профессиональной подготовкой туркменских пилотов

В рамках визита в ОАЭ Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с коммерческим директором компании «Dubai Aviation Corporation («Flydubai») Хамадом Обайдаллой.

По завершении встречи, агентство «Türkmenhowaýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компания «Dubai Aviation Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ нацелен на развитие сотрудничества в области подготовки пилотов.

Согласно меморандуму, стороны намерены рассмотреть возможность предоставления услуг по обучению пилотов в сертифицированном центре «Flydubai». Обучение будет проводиться на воздушных судах типа «Боинг 737».

Подписание Меморандума о взаимопонимании является важным шагом в развитии сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в области гражданской авиации.

Коммерческий директор компании «Dubai Aviation Corporation» высоко оценил созданную в Туркменистане за последние годы современную инфраструктуру авиационной отрасли, слаженную работу её технических служб и подтвердил стремление «Flydubai» к расширению взаимовыгодного партнёрства, в частности, было предложено увеличить число авиарейсов, осуществляемых между двумя странами.

В 2010 году Туркменистан стал первой из стран Центральной Азии, с которой было налажено регулярное авиасообщение с ОАЭ.

Туркменские Авиалинии и авиакомпания FlyDubai осуществляют рейсы по маршруту Ашхабад–Дубай–Ашхабад и Ашхабад-Абу-Даби-Ашхабад. ///nCa, 8 января 2024 г.