Окаменелость палеодиктиона возрастом 80 миллионов лет найдена в Туркменистане

В Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана передан образец горной породы с отпечатками неизвестного древнего организма – вероятно палеодиктиона. Предположительный возраст находки 60-80 миллионов лет, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Отпечатки похожи на сеточки шестигранников диаметром 8–12 мм, напоминают пчелиные соты и занимают участок площадью 130–150 кв.см.

Окаменелость была найдена учёным-экологом Валерием Кузнецовым в Западном Копетдаге у подножия Сюнт-Хасардагского хребта, в окрестностях города Махтумкули. Подобные отпечатки ранее не встречались на территории Туркменистана.

По мнению кандидата биологических наук, научного сотрудника Палеонтологического музея Российской Академии наук Дмитрия Григорьева, такие следы могли оставить примитивные организмы – губки, водоросли и крупные глубоководные протисты.

«Окаменелый результат жизнедеятельности данного организма схож с палеодиктионом Менегини, названном в честь первооткрывателя – палеонтолога Джузеппе Менегини, который в 1850 году обнаружил в мезозойских отложениях и классифицировал странные следы. Сеточка шестигранников, похожих на пчелиные соты, покрывала камень. На сегодняшний день таких находок известно несколько сотен», – считает ученый.

В конце прошлого века структуры, аналогичные палеодиктиону, были обнаружены океанологами в Атлантическом океане, и это были не окаменелости, а современные образования. Предполагаемое живое ископаемое было названо «палеодиктион нодосум», однако само существо не удаётся зафиксировать ввиду трудности установить постоянное наблюдение на больших глубинах.

Исследователи считают, что шестигранные ячейки играют роль ловушек, позволяя задерживать частицы осаждений и одноклеточных животных внутри. На дне Атлантики можно встретить тысячи таких следов. ///nCa, 4 января 2024 г. (фото – газета “Нейтральный Туркменистан”)