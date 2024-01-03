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Туркменистан реконструирует таможенный пост на границе с Казахстаном

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В январе 2024 года в Туркменистане начнется реконструкция таможенного поста «Гарабогаз» на границе Туркменистана с Казахстаном. Соответствующее Постановление подписал Президент Туркменистана 29 декабря 2023 года.

Проект нацелен на расширение территории пункта пропуска, его переоснащения и увеличения пропускной способности. В рамках проекта планируется реконструировать административное здание, приобрести и обустроить новую инспекционно-досмотровую установку — рентген-аппарат для автомобилей, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Строительство планируется завершить к концу 2024 года.

Как показывает таможенная статистика, наблюдается положительная динамика роста внешнеторговых и транзитных потоков через пункт пропуска «Гарабогаз».

Ожидается, что модернизация таможенного поста будет способствовать сокращению времени прохождения процедур таможенного оформления, что в свою очередь простимулирует увеличение грузопотоков, проходящих через пост. Новое высокоточное рентген-оборудование даст возможность провести углубленный анализ количества и качества товаров, ввозимых в Туркменистан. ///nCa, 3 января 2024 г.

 

 

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