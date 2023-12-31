Азербайджанская культура в Туркменистане: кулинарные и музыкальные изыски

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане провело в Ашхабаде мероприятие под названием «Национальная кухня и музыка Азербайджана».

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов, приветствуя гостей, рассказал об азербайджанской национальной кухне и музыке, и поздравил участников, а также весь туркменский народ с наступающим Новым годом.

Посол Гезалов подчеркнул, что 2023 год был успешным для Азербайджана, и отметил, что сегодня трехцветный флаг страны величественно развевается во всех уголках суверенных территорий независимого Азербайджана.

Он, что государство Туркменистан процветает и развивается под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«В 2024 году, благодаря политической воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, совместными усилиями мы добьемся укрепления наших традиционных братских связей и дальнейшего расширения спектра нашего взаимного сотрудничества», – подчеркнул Посол.

В мероприятии приняли участие представитель Министерства иностранных дел Туркменистана, руководители и представители иностранных дипломатических миссий, аккредитованный в Туркменистане послы США, Турции, России, Пакистана, Японии, в том числе представители общественности и проживающие в Туркменистане азербайджанцы.

В ходе мероприятия гостям были продемонстрированы и представлены материалы, связанные с историей, культурой, искусством, ковровым искусством и туристическим потенциалом страны, национальные музыкальные инструменты, а также продукция бренда “Made in Azerbaijan”. ///nCa, 31 декабря 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)

Несколько фото с мероприятия: