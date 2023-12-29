Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в 2023 году превысит 1 млрд.долл.США

По итогам 2023 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысит 1 миллиард долларов. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в четверг, 28 декабря

Стороны с глубоким удовлетворением отметили заметную активизацию взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В столицах – городах Ташкенте и Ашхабаде открыты торговые дома, ведётся совместная работа по созданию приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз».

Собеседники констатировали усиление кооперации ведущих предприятий двух стран в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-узбекских отношений и углубленного стратегического партнерства. Рассмотрен также ход реализации ранее достигнутых договорённостей, в том числе в рамках межпарламентского диалога.

Одной из важных тем обсуждения стал Великий Шёлковый путь, веками соединяя Азию и Европу. Сегодня, Туркменистан и Узбекистан делают очень многое для возрождения этого исторического маршрута, использования его огромного потенциала в современных условиях. В данной связи была отмечена готовность обеих стран к активизации стратегического партнёрства в области транспорта и энергетики.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана подчеркнул, что сегодня время требует от соседних и дружественных государств большей сплочённости, консолидации усилий и координации действий для обеспечения устойчивого и стабильного развития в Центральной Азии.

Бердымухамедов и Мирзиёев также обменялись мнениями по важным аспектам регионального сотрудничества в Центральной Азии и рассмотрели график встреч на 2024 год.///nCa, 29 декабря 2023 г.