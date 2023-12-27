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Аркадаг Бердымухамедов встретился с главами компаний оборонной промышленности Турции

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Во вторник, 26 декабря, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным директором компании «Baýkar Makina Sanaýi ve Tijaret A.Ş.» Лютфю Халук Байрактаром и директором Совета управляющих компании «BMC Otomotiw Sanaýi ve Tijaret A.Ş.» Фуатом Тосялы.

В ходе обмена мнениями по выводу на качественно новый уровень партнёрства, с учётом огромного экономического потенциала двух стран, были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимных отношений в области обороны, сообщает TDH.

В данной связи на встрече рассмотрены предложения турецкой компании, занимающей передовое место в мире в оборонной промышленности, и достигнуты соответствующие соглашения в этом направлении.

Турецкие бизнесмены отметили, что «поставки на историческую Родину – Туркменистан – новых современных образцов высококачественной и широко востребованной в мире продукции, производимой руководимыми ими компаниями, станут достойным вкладом в дальнейшее укрепление партнёрских отношений».

«Правовой статус нейтралитета нашего независимого государства дважды признан мировым сообществом. Политика позитивного нейтралитета Туркменистана основывается на миролюбивых, добрососедских, братских, дружественных отношениях. Реализуемый нашей страной политический курс приумножает авторитет Туркменского государства в мире. В его основе лежат международные инициативы Туркменистана, озвученные с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН», – сказал Аркадаг Бердымухамедов.

Как отметили в свою очередь бизнесмены, правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана имеет важное значение в обеспечении на региональном и глобальном уровне мира, безопасности и устойчивого развития, что обуславливает дальнейшее взаимодействие между Туркменистаном и Турцией в различных направлениях. ///nCa, 27 декабря 2023 г.

 

 

 

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