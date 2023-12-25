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Даря надежду и здоровье: Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансировал 260 операций детям, нуждающимся в опеке

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Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова оказал столь необходимую поддержку сотням детей, нуждающихся в лечении. Благодаря жизненно важным медицинским вмешательствам и комплексным программам реабилитации Фонд принес надежду и исцеление детям по всему Туркменистану.

260 операций было проведено детям, нуждающимся в опеке, за счёт средств Благотворительного Фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова, об этом сообщает Международный информационный центр Туркменистана.

Из общего числа процедур хирургического вмешательства, 117 операций были направлены на лечение патологий сердечно-сосудистой системы, 102 – заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также проведены другие лечебно-диагностические процедуры при различных заболеваниях. Кроме того, 47 детей прошли лечебно-профилактические осмотры.

Об этих данных сообщалось на итоговом заседании Благотворительного Фонда, которое прошло под председательством Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в субботу 23 декабря, в городе Аркадаг.

Как сообщил на заседании вице-президент Фонда Р.Базаров, аппарат искусственного дыхания марки «Sawina» передан Детской больнице Марыйского велаята. В детские отделения велаятских клиник также поступили машины Скорой помощи. За счёт средств Благотворительного фонда детские школы-интернаты и детские дома регулярно обеспечиваются медицинским оборудованием.

В 2023 году Фонд оказал гуманитарную помощь детям Турции, Украины, Российской Федерации, Афганистана, Палестины.

Как сообщила директор Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова М.Окузова, в Центре из 274 детей, обратившихся с просьбой о лечении, были приняты 212 детей, которые прошли комплексное оздоровительно-реабилитационное лечение. В настоящее время реабилитационное лечение проходят 34 ребенка. У подавляющего большинства детей были задержки речевого и моторного развития в качестве сопутствующих заболеваний.

Из 85 детей с задержкой речи, проходивших лечение Центре, у 45 наблюдалось речевое и голосовое развитие. Из 113 детей с диагнозом ДЦП, у 65 в результате восстановительной физической терапии улучшилось движение рук, достигнуты хорошие результаты в восстановлении навыков ходьбы.

В детский сад Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова поступило 58 детей, из них у 18 диагностированы различные заболевания, 40 здоровы.

В ходе заседания также было принято решение о предоставлении 200 тысяч долларов США из средств Благотворительного фонда Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на оплату расходных материалов для диагностики и лечения детей, нуждающихся в опеке.

В частности, Министерство закупит расходные материалы, необходимые для продолжения лечения врождённых заболеваний сердечно-сосудистой системы эндоваскулярными методами и в условиях искусственного кровообращения на открытом сердце у детей, а также комплекс гастроэзофагеальных биостентов и уретральных стентов.

Благотворительный фонд помощи детям, нуждающимся в опеке, функционирует с марта 2021 года. Штаб-квартира фонда находится в городе Аркадаг. Средства Фонда формируются за счёт благотворительных пожертвований. ///nCa, 25 декабря 2023

 

 

 

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