Стамбул включен в ТОП-50 лучших мест 2024 года

Стамбул включён в список «50 лучших мест для путешествий в 2024 году» от Travel + Leisure (T+L) и стал рекомендованным направлением для путешествий в следующем году. Яркая атмосфера города и его символические достопримечательности предоставляют посетителям незабываемые впечатления. Журнал T+L составил список «50 лучших мест для путешествий в 2024 году», представляя направления, города и впечатления, которые захватывают внимание своих редакторов и вдохновляют их планировать свои поездки на следующий год.

Список включает в себя менее известные направления и самые популярные туристические места в мире, такие как Стамбул, и направлен на вдохновение любознательных путешественников исследовать мир новыми способами.

Около двадцати экспертов по путешествиям, основываясь на своем опыте, составили список из пятидесяти направлений. Рекомендации разделены на следующие категории: «Для погружения в культуру», «Еда и напитки», «Великие впечатления от города», «Моменты на воде», «Любители природы», «Пляжная атмосфера» и «Для авантюрных путешественников».

Современная структура Стамбула, сочетающая в себе прошлое и настоящее на двух континентах, выдвигает его в число лучших мест для путешествий в категории «Великие впечатления от города» в «50 лучших мест для путешествий в 2024 году».

Стамбул: Город роскоши и стиля в Турции

Стамбул, один из самых известных городов в мире, предлагающий множество впечатлений с историческими памятниками, архитектурой, отражающей его мультикультурную структуру, насыщенной культурной и художественной сценой, удивительными и уникальными вкусами и разнообразием возможностей для шопинга, подробно описан в статье T+L.

В статье подчеркивается, что Стамбул был выбран лучшим городом в Европе читателями T+L в 2023 году и рассказывается почему этот красивый мегаполис следует посетить, выделяя привлекательность обновленного берега Босфора.

В статье также упоминаются İstanbul Modern, созданный известным архитектором Ренцо Пьяно с вдохновением от блеска вод Босфора, Музей живописи и скульптуры в Стамбуле и The Peninsula İstanbul, все расположенные в этом районе.

Статья подчеркивает роскошные варианты проживания и изысканные ресторанные впечатления в Стамбуле, также подчеркивая, что это город модернизма с его яркими отелями, местами современного искусства, ресторанами с звездами Michelin, роскошью и разнообразным шопингом.

Стамбул предлагает многослойный опыт путешествий для туристов с его историческими памятниками, насыщенной социальной жизнью, музеями, художественными и культурными событиями, а также уникальными ресторанами для гурманов.

Стамбул, самый динамичный и живой мегаполис Турции, был включен в списки лучших мест для путешествий в различных категориях за последние годы, составленные ведущими изданиями мира, такими как Conde Nast Traveller, Forbes и Time Out. ///nCa, 22 декабря 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)