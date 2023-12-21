Визит туркменской делегации в Японию позволил изучить новые перспективы сотрудничества – Подробности

Делегация Туркменистана во главе с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаровым посетила Японию с 13 по 16 декабря 2023 года. Визит был насыщен важными событиями и мероприятиями, направленными на углубление экономического сотрудничества между двумя странами.

14 декабря 2023 года состоялось совместное заседание с членами Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству во главе с председателем Х. Цубаи. Отдельные двусторонние встречи с руководителями японских компаний стали площадкой для обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых на предыдущем совместном заседании экономических комитетов, и определения новых перспектив сотрудничества.

Важным результатом визита стало подписание двух контрактов между Государственным концерном “Туркменхимия” и японской компанией Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Контракты направлены на реализацию проектов по техническому обслуживанию завода по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте. Этот шаг укрепляет сотрудничество в энергетическом секторе и принесет взаимную выгоду обеим странам.

В рамках визита также состоялась встреча между авиационными властями Туркменистана и Японии, направленная на обсуждение вопросов, связанных с установлением прямого авиасообщения между странами. Подписанный Протокол переговоров открывает путь для прямого авиасообщения, что будет способствовать развитию деловых и культурных связей между двумя странами.

15 декабря 2023 года представители туркменской делегации провели встречи с японскими правительственными ведомствами, организациями и финансовыми институтами. На встрече в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии с заместителем министра Хосакой Шином обсуждались реализация достигнутых ранее соглашений, обновление Дорожной карты инфраструктурного сотрудничества, новые проекты в энергетическом секторе и перспективы достижения углеродной нейтральности.

Встречи в Японском банке международного сотрудничества (JBIC), Японской организации внешней торговли (JETRO), Японском агентстве международного сотрудничества (JICA) и других ключевых организациях выявили перспективные области взаимодействия и совместные проекты.

Особое внимание было уделено встрече в Японском агентстве по страхованию экспорта и импорта (NEXI), в ходе которой японская сторона выразила готовность участвовать в реализации проектов и оказывать проектам финансовую поддержку.

В рамках визита делегация Туркменистана провела 14 встреч и подписала 3 важных документа, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности и готовности к сотрудничеству обеих сторон. Эти мероприятия стали важным шагом в развитии экономических отношений между Туркменистаном и Японией и открывают новые перспективы для совместных проектов и инвестиций. ///Посольство Туркменистана в Японии