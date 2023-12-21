Индекс загрязнения воздуха в столице и крупных городах Туркменистана остаётся в пределах нормы, отмечают экологи

По мнению экспертов-экологов, столица Туркменистана и крупные города могут дышать спокойно. Показатели загрязнения воздуха остаются в установленных пределах, несмотря на постоянную проблему, связанную с природной пылью.

В Туркменистане уполномоченным органом в сфере контроля за источниками загрязнений является Министерство охраны окружающей среды, в структуре которого Служба экологического контроля. На эту Службу возложен ежедневный мониторинг качества воздуха.

Как рассказала в беседе с газетой «Нейтральный Туркменистан Виктория Акопова, специалист проекта Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН «Устойчивые города», пробы воздуха снимают в среднем дважды в день, так проверяется наличие в воздухе загрязнений, а также пыли.

Наиболее проблемный индекс в условиях Туркменистана – природная пыль, которая постоянно находится во взвешенном состоянии. Для пыли у экослужбы существуют разграничения: для здоровья человека опасна более мелкая субстанция, так как она глубже проникает в лёгкие. На основе собранной и обработанной информации с постов выпускается ежедневный спецбюллетень.

Утверждённые в Туркменистане допустимые концентрации вредных веществ не одинаковы для различных антропогенных ландшафтов – заводской среды, жилых массивов, парковой зоны. В стране они установлены совместно рядом министерств и ведомств при участии медиков.

«В Туркменистане основные крупные промышленные объекты вынесены за пределы городской черты или находятся на окраинах, что отразилось на данных – они не внушают озабоченность у экологов даже после пыльных бурь. Так, индекс загрязнения воздуха в столице и крупных городах страны остаётся в пределах нормы с учётом работы самого загрязняющего сектора экономики – транспорта», – отмечает Акопова.

Такая положительная оценка обусловлена следующими мерами:

В стране действует запрет на ввоз автомобилей устаревших марок с определённым объёмом двигателя.

Крупнотоннажные грузовики, землеройная техника и другие транспортные средства, работающие на горючем, способном задымлять атмосферу, не въезжают в пределы городов.

Реконструкция крупных заводов и фабрик, строительство современных экологизированных производств с замкнутым циклом работы, оснащенных передовыми очистными сооружениями, снизили выбросы даже на таких предприятиях, как Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Выбросы не превышают установленные пределы.

Улучшено качества дорожного покрытия, обновлен парк автотранспортных средств, налажен выпуск неэтилированного бензина на ТКНПЗ.

«В рамках проекта «Устойчивые города» проводятся мероприятия, направленные на улучшение проверки состояния городской среды. Для экопостов состоялось пять потоков закупок оборудования, включая полевые комплекты исследователя, реактивы и расходные материалы для химлабораторий, а также прибор-идентификатор хладагентов. Все приборы проходят обязательную аттестацию для использования их на территории Туркменистана», – сообщила специалист.

Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха, внедрение сокращения потребления энергии, совершенствование экологического мониторинга и устойчивого управления отходами, развитие устойчивого транспорта в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития. ///nCa, 21 декабря 2023 г.