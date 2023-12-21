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Генассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию, призывающую к укреплению связей между всеми видами транспорта

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19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН на 48-м пленарном заседании 78-й сессии единогласно приняла резолюцию: «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

Соавторами резолюции, которая была разработана по инициативе Туркменистана, выступили 47 государств.

Данная резолюция призывает государства-члены поддерживать непрерывное функционирование и укрепление транспортной системы и транспортной инфраструктуры во всех соответствующих аспектах, необходимых для устойчивого развития.

Следует отметить, что 19 сентября 2023 года в своем выступлении на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выделил реализацию Целей устойчивого развития в области транспорта как одного из приоритетных направлений.

Как известно, Туркменистан стал инициатором создания эффективных международных платформ для диалога по этому важнейшему направлению.

В этом контексте, в 2016 году в Ашхабаде была успешно проведена Первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту, а также Международная встреча министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, организованной в сотрудничестве с ООН в Туркменистане летом 2023 года. ///МИД Туркменистана, 21 декабря 2023 г.

 

 

 

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