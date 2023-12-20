Транспортно-коммуникационный сектор Туркменистана – один из драйверов национальной экономики

Доля транспортно-коммуникационного сектора в ВВП Туркменистана составила 8,8% в 2022 году, увеличившись с 7,4% в 2015 году, что способствовали значительные инвестиции. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев, выступая на встрече министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшей в Ереване, Армения, 14-15 декабря.

Согласно заявлению Аннаева, с 2015 по 2021 год в отрасли транспорта и связи было инвестировано более 48 миллиардов манатов (около 13,7 млрд.долл.США по курсу Центрального Банка), что простимулировало их стремительный рост.

В своей презентации глава туркменской делегации также осветил прогресс, достигнутый Туркменистаном во внедрении цифровых технологий в торговой отрасли, и рассказал о процессах цифровизации национальной экономики.

Доля частного бизнеса в экономике неуклонно растет

Отмечалось, что доля производства малых и средних предприятий в промышленном секторе увеличилась с 5,6% в 2015 году до 12,3% в 2021 году.

Розничный товарооборот частного бизнеса за период с 2015 по 2021 годы вырос в 2,8 раза и по сравнению с 2019 годом увеличился на 39,8%.

В общем объеме розничного товарооборота в 2021 году частный сектор занимал внушительные 94,4%.

Число пользователей интернета в Туркменистане превысило 3 миллиона

Число пользователей интернета в Туркменистане превысило три миллиона, это выше уровня 2019 года более чем на 20%, рассказал Аннаев.

Сегодня в стране функционируют сотни торговых площадок, способствующих развитию электронной торговли, а также банковского и транспортно-логистического секторов. При этом пандемия ускорила процесс цифровизации предприятий и услуг в Туркменистане.

Особое внимание уделяется наращиванию транзитной пропускной способности интернет-потока, что отражается в десятикратном увеличении общей емкости закупаемых международных интернет-каналов за последние пять лет.

Число пользователей интернет-банкинга удвоилось

По данным Агентства транспорта и коммуникаций, за период с 2017 по 2022 годы количество владельцев пластиковых карт и пользователей интернет-банкинга в стране увеличилось более чем в два раза.

Также отмечается внушительный рост числа пользователей мобильного банкинга, их количество увеличилось в 65 раз, достигнув более 60 тысяч человек. Эти изменения свидетельствуют о позитивных результатах в продвижении мультисекторных цифровых решений в Туркменистане.

Планы на будущее

Заместитель председателя Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана в своем выступлении поделился планами на будущее цифровое развитие отрасли. Они включают:

Укрепление инновационной и технологической, транспортно-логистической инфраструктуры

Интеграцию банковских решений

Запуск второго национального спутника связи для повышения качества телекоммуникационных услуг

Активизация свободных экономических зон и создание промышленных кластеров для стимулирования разнообразия в экономической структуре

Существенное увеличение инвестирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

///nCa, 20 декабря 2023 г. (по материалам Агентства транспорта и коммуникаций Кабинета министров Туркменистана)