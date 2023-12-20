Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии

Во вторник члены Генассамблеи ООН консенсусом одобрили предложенную Узбекистаном в соавторстве с рядом стран резолюцию «Центральная Азия перед лицом экологических проблем: укрепление региональной солидарности во имя устойчивого развития и процветания».

В документе подтверждается, что изменение климата является одной из наиболее сложных проблем современности и создает серьезные трудности на пути устойчивого развития всех стран.

Региональное сотрудничество

Особо отмечается в резолюции важность укрепления регионального сотрудничества для решения экологических проблем в Центральной Азии, включая регион Приаралья, и содействия социально-экономическому развитию и принятию мер по адаптации к изменению климата.

Авторы резолюции напоминают о том, что главы государств Центральной Азии приняли ранее региональную программу «Зеленая повестка дня для Центральной Азии», направленную на содействие устойчивому развитию

Подчеркиваются также важная роль новых и новаторских технологий и передовой практики в борьбе с опустыниванием, засухой и песчаными и пыльными бурями в Центральной Азии.

Защитить горные экосистемы и ледники

Резолюция призывает страны Центральной Азии и всего мира, а также все заинтересованные стороны активизировать усилия по охране горных экосистем и сохранению ледников.

Выступая в сентябре в ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние тридцать лет температура воздуха в регионе повысилась на полтора градуса. «Это вдвое превышает среднемировые показатели потепления, – подчеркнул он. – В результате исчезло около трети общей площади ледников».

По словам главы Узбекистана, если такая тенденция сохранится, то в ближайшие двадцать лет сток двух крупных рек региона – Амударьи и Сырдарьи – может уменьшиться на 15 процентов. «Ожидается, что обеспеченность водой на душу населения снизится на 25 процентов, а урожайность сельскохозяйственных культур – на 40 процентов», – добавил он тогда, призвав международное сообщество принять меры.

В документе предлагается также укреплять научно-технологический потенциал стран Центральной Азии для содействия развитию устойчивого сельского хозяйства, рациональному использованию водных ресурсов, переработке отходов, обеспечению энергоэффективности, развитию устойчивого туризма, созданию «умных городов» и устойчивого транспорта.

Поддержка международного сообщества

Для Узбекистана стратегической задачей остается адаптация основных отраслей экономики к изменению климата, достижение углеродной нейтральности и резкое увеличение доли «зеленой» энергетики.

Соавторами проекта резолюции стали 35 государств-членов ООН из всех регионов мира. Среди них – все страны Центральной Азии, Армения, Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Венесуэла, Китай, Египет, Индонезия, Иордания, Германия, Швейцария, Малайзия, Никарагуа, Сингапур, Турция, Парагвай и другие. ///Новости ООН, 19 декабря 2023 г.