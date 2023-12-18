Товарооборот Туркменистана со странами СНГ превысил 2,6 млрд.долл.США (Обновлено)

Внешнеторговый оборот Туркменистана с государствами Содружества Независимых Государств за январь-октябрь 2023 года превысил 2 млрд.600 млн.долл.США или 16,5% от общего объема внешнеторгового оборота страны. Об этом заявил заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, выступая 18 декабря на заседании Совета глав правительств государств-членов СНГ в Москве.

Торгово-экономическое взаимодействие Туркменистана с СНГ заметно активизировалось

«За последние годы торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана с государствами СНГ заметно активизировалось, последовательно укрепляются торгово-экономические связи, восстанавливаются торговые цепочки, создаются новые рынки сбыта. Так, внешнеторговый оборот со странами СНГ за 2022 год составил свыше 3 млрд.200 млн.долл.США и на 17% превысил показатели 2021 года», – отметил вице-премьер, курирующий в правительстве Туркменистана финансово-экономический блок.

По его словам, в Туркменистане зарегистрированы 478 инвестиционных проектов с участием компаний государств-членов СНГ на сумму около 5 млрд.долл.США.

«Сегодня на пространстве СНГ особое значение приобретают содействие инициативам, нацеленным на устойчивое развитие, повышение уровня и качества партнерства в реализации Стратегии экономического сотрудничества до 2030 года. Для Туркменистана это является магистральным направлением деятельности в рамках Содружества», – указал туркменский вице-премьер.

Он также констатировал, что «торгово-экономические и инвестиционные связи Туркменистана с многими государствами СНГ развиваются по нарастающей и представляют собой хорошую основу для дальнейшего стабильного экономического развития».

Транспорт – главный приоритет сотрудничества с СНГ

В качестве одного из главных приоритетов сотрудничества Туркменистана со странами СНГ Гелдимырадов выделил транспортную сферу, а также последовательное наращивание объемов грузовых и пассажирских перевозок.

«В этом контексте выступаем за координированную работу с партнерами по формированию новых транзитных коридоров и совместного выхода на крупные рынки транспортных услуг», – сказал он.

Продолжая тему транспортного взаимодействия, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана указал на необходимость «воплощать в реальные дела конкурентные преимущества, выгодное географическое положение, инфраструктурную совместимость, имеющийся опыт и традиции сотрудничества (СНГ).

«Это диктуется ходом современного экономического развития, реалиями и темпами международной конкуренции в транспортно-коммуникационной сфере. Такие проекты, как например, современная железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран имеет хорошую перспективу для расширения объемов и качества торгово-экономического взаимодействия государств СНГ на Евразийском континенте», – подчеркнул Гелдимырадов.

Он также упомянул Каспийские транспортные маршруты, с учетом наличия на побережье у государств-членов СНГ морских портов, в том числе крупного современного многопрофильного морского порта в городе Туркменбаши.

Культурно-гуманитарное взаимодействие

Переходя к теме культурно-гуманитарного взаимодействия, вице-премьер озвучил поддержку Туркменистаном заявления глав правительств государств СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.

Туркменская сторона уверена, что принятие этого важного заявления придаст новый импульс взаимообогащению культур народов, а также послужит укреплению традиционных уз дружбы и добрососедства.

Туркменистан приглашает страны СНГ на торжества по случаю 300-летия Махтумкули Фраги

Пользуясь случаем, Гелдимырадов передал в адрес стран СНГ приглашение присоединиться к празднованию 300-летия туркменского поэта, мыслителя и философа Махтумкули Фраги. Как известно, в следующем году в Туркменистане и за его пределами пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой дате.

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В заседании Совета глав правительств в Москве приняли участие Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, Председатель Совета глав правительств СНГ, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.

По итогам встречи принято Заявление глав правительств государств – участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.

В документе говорится о стремлении содействовать углублению межкультурного диалога и сближению народов СНГ, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества. В этих целях будут проводиться гастроли, кинофестивали, выставки, различные культурные мероприятия.

Кыргызстан как председательствующая в СНГ страна распространит текст Заявления в ООН и других международных организациях.///nCa, 19 декабря 2023 г.