Туркменистан наметил широкую повестку сотрудничества с Евросоюзом

Туркменистан наметил насыщенную программу взаимодействия с Европейским Союзом. О мероприятиях, которые проведут Ашхабад и Брюссель до конца текущего года в следующем году доложил на заседании правительства в пятницу (15 декабря), заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В частности, делегация Туркменистана примет участие 15-й встрече Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский Союз» в Брюсселе (Бельгия) и в 22-й встрече Совместного комитета «Туркменистан – ЕС». Эти мероприятия запланированы соответственно на 18 и 19 декабря.

На 29–30 января 2024 года в Брюсселе намечено проведение Инвестиционного форума по транспорту, для участия в котором приглашён Туркменистан.

Во втором квартале следующего года предлагается организовать встречу экспертов по транспортному сектору. Мероприятие предусмотрено в Совместном коммюнике, принятом по итогам министерской встречи формата «Европейский Союз – Центральная Азия», состоявшейся в Люксембурге 23 октября. Тогда была принята совместная Дорожная карта по углублению связей между Европейским Союзом и Центральной Азией, в которой конкретизированы направления дальнейшего партнёрства.

Мередов также представил Президент Сердару Бердымухамедову предложение о проведении работы по организации в первом квартале 2024 года встречи с профильными структурами ЕС в целях обсуждения возможностей партнёрства и обмена опытом в области энергетики.

Комментируя отчёт, Бердымухамедов отметил, что Туркменистан эффективно сотрудничает с Европейским Союзом в двустороннем и многостороннем форматах, развивая плодотворные связи в различных сферах.

Президент поручил министру иностранных дел продолжить соответствующую работу, отвечающую обоюдным интересам.

В 2023 году Туркменистан и ЕС провели ряд крупных мероприятий, в числе которых встреча главы государства с Председателем ЕС Шарлем Мишелем в Нью-Йорке 18 сентября, 6-я встреча в рамках Межпарламентского диалога, участие Министра финансов и экономики Туркменистана в первом форуме «Глобальные врата» в Брюсселе, Дни европейской культуры в Туркменистане.

Активно взаимодействуют Туркменистан и ЕС на площадке формата Центральная Азия – Европейский Союз.///nCa, 16 декабря 2023 г.