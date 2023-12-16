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Туркменистан и Казахстан и впредь будут укреплять взаимопонимание и расширять сотрудничество во всех областях   – Президент Сердар Бердымухамедов

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Президент Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву по случаю Дня независимости Республики Казахстан, ежегодно отмечаемому 16 декабря.

«Казахстан традиционно является надёжным другом и партнёром Туркменистана. Наше сотрудничество продолжает укрепляться и развиваться благодаря регулярным визитам, проводимым на высоком уровне», – отметил глава Туркменистана.

«Взаимодействие между Туркменистаном и Казахстаном охватывает различные сферы, такие, как политика, экономика, культура, образование, транспорт и другие. Мы и впредь будем укреплять взаимопонимание и расширять сотрудничество во всех этих областях во благо наших народов», – подчёркивается в послании.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также поздравил Президента Токаева.

«За годы своего независимого развития Казахстан проделал большой путь в совершенствовании государственных институтов и улучшении благосостояния народа. Сегодня страна уверенно движется вперёд, успешно реализуя имеющийся колоссальный потенциал в различных направлениях», – отметил Аркадаг Бердымухамедов.

«Я с особой теплотой вспоминаю нашу встречу в Астане, прошедшую в рамках моего визита в вашу страну для участия в Саммите Организации Тюркских Государств. Высокий уровень искренности и атмосферы доверия переговоров продемонстрировал твёрдое намерение сторон и впредь укреплять многогранное партнёрство между Туркменистаном и Республикой Казахстан», – говорится в послании. ///nCa, 16 декабря 2023 г.

 

 

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