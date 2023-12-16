“Туркмен Логистика” и латвийские транспортные компании обсудили торговые возможности между Туркменистаном и странами Балтии

15 декабря 2023 года Ассоциация “Туркмен Логистика” и Латвийская ассоциация экспедиторов и логистики (LAFF) провели онлайн-встречу, в которой приняли участие компании-члены обеих организаций.

Встреча была организована с целью содействия развитию международных торговых отношений и была посвящена теме “Торговые возможности между странами Балтии и Туркменистаном: карта по улучшению сотрудничества и деловых отношений”, сообщает Ассоциация “Туркмен Логистика”.

С латвийской стороны в встрече участвовали представители компаний ACE Logistics Latvia, BV GRUPA, Vervo и MELON. С туркменской стороны приняли участие представители Агентства “Türkmendeňizderýaýollary”, Международного морского порта Туркменбаши, а также компаний-членов Ассоциации Туркмен Логистика: ХО “Amatly ýollar“, ИП “Dawut Ýollary”, ИП “Eminli Maslahat”, ХО “Merjen yol”, ОАО “Транспортно-логистический центр Туркменистана” и компании ИП “Ýükli kerwen” (Kervan Logistics).

В начале встречи Генеральный секретарь LAFF Марис Дреиманис и старшие координаторы Ассоциации “Туркмен Логистика” Акмухаммет Юсупов и Сапа Гурбанбердыев приветствовали участников и напомнили о начале партнерских отношений между двумя Ассоциациями.

Меморандум о взаимопонимании между Ассоциациями был подписан 12 июня 2023 года в рамках ознакомительной поездки представителей стран Центральной Азии в Латвию и Литву, организованной Проектом USAID по торговле в Центральной Азии в сотрудничестве с МПК “ТРАСЕКА” и Союзом транспортников РК “Kazlogistics”.

После приветственных слов представители Агентства “Türkmendeňizderýaýollary” и Международного морского порта Туркменбаши представили презентации, в которых подробно рассказали о возможностях современного морского порта на берегу Каспия.

Затем члены обеих Ассоциаций по очереди рассказали о услугах своих компаний и обменялись контактными данными.

Представители латвийских компаний подчеркнули растущую роль Туркменистана как транзитной страны между Европой и Азией и выразили заинтересованность в установлении крепких партнерских связей с туркменскими перевозчиками. Туркменские логисты, в свою очередь, уже во время встречи предложили конкретные сервисы для перевозки грузов из Европы под ключ.

По итогам встречи участники высоко оценили инициативу проведения данной встречи. Также стороны договорились и в дальнейшем организовывать такие мероприятия и обмениваться опытом по взаимодействию с международной организацией FIATA. ///nCa, 16 декабря 2023 г.