С начала 2023 года в Туркменистан въехало  85 000 иранских и турецких грузовиков – Туркменбашинский порт предлагает широкие возможности для грузового транзита в Европу и Россию

С начала года из Ирана в Туркменистан въехало в среднем 85 000 турецких и иранских грузовых автомашин, перевозящих транзитные и импортные грузы, сообщает Агентство Морского и речного Транспорта Туркменистана «Türkmendeňizderýaýollary».

В планах – наладить фидерные морские перевозки между иранскими портами и Туркменбаши.

Учитывая потенциал увеличения морских перевозок между морскими портами Ирана, для экспортеров и экспедиторов также предусмотрен ряд льгот.

Сейчас ведутся переговоры для удовлетворения интересов по отправке грузов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Россию и Европу транзитом через порт Туркменбаши, что обуславливает планы создания грузовой базы в туркменской гавани.

В настоящее время перегрузочный склад Контейнерного терминала Туркменбашинского порта обладает всеми техническими возможностями для быстрой перегрузки больших объемов грузов с контейнеров в автомашины и вагоны и обратно.

Дополнительно, в порту Туркменбаши возможно размещение товаров под таможенным режимом, то есть в свободной зоне без уплаты каких-либо таможенных пошлин на срок до 3 лет.

Помимо того, имеются возможности транспортировки зерновых культур из России через порт Туркменбаши. Для судовладельцев, регулярно перевозящих зерно и другие грузы в морские порты Ирана, создается возможность забирать обратные грузы из порта Туркменбаши при возвращении в российские порты, отмечают в Агентстве.

На терминале сыпучих грузов Туркменбашинского порта действует 14 силосов общей вместимостью 35 000 кубометров для хранения различных зерновых культур, в том числе пшеницы, ячменя и кукурузы.

Также благодаря современной автоматической конвейерной системе, установленной на данном терминале, в час может быть выгружено до 350 тонн зерна с судна непосредственно в вагоны/автомашины/склад. ///nCa, 16 декабря 2023 г.