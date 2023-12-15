ПРООН и туркменские студенты обсудили вопросы гендерного равенства на встрече Книжного клуба

ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с Туркменским национальным институтом мировых языков имени Д. Азади продолжает обсуждение ЦУР в рамках книжного клуба “Kitap-paýhasyň çeşmesi”.

Эта встреча, состоявшаяся 15 декабря 2023 года в здании ООН, была посвящена ЦУР 5: достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

В ходе этой сессии специалисты ПРООН пообщались с молодежью на ключевые темы, связанные с гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин, уделяя особое внимание насилию и дискриминации по признаку пола.

В ходе диалога также была рассмотрена жизненно важная роль молодого поколения в преодолении гендерных стереотипов, препятствующих развитию женщин. Также речь шла об усилиях ПРООН по продвижению политики абсолютной нетерпимости и реализации инициатив по борьбе с сексуальными домогательствами.

Мероприятие было направлено на повышение осведомленности молодежи о глобальных и местных инициативах, способствующих гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, в соответствии с обязательством ПРООН активно вовлекать молодежь в инициативы, способствующие инклюзивности и равенству.

В обсуждении ЦУР приняли участие студенты Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади и Международного университета гуманитарных наук и развития. ///ПРООН в Туркменистане, 15 декабря 2023г.