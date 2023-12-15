News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН и туркменские студенты обсудили вопросы гендерного равенства на встрече Книжного клуба

ПРООН и туркменские студенты обсудили вопросы гендерного равенства на встрече Книжного клуба

By

ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с Туркменским национальным институтом мировых языков имени Д. Азади продолжает обсуждение ЦУР в рамках книжного клуба “Kitap-paýhasyň çeşmesi”.

Эта встреча, состоявшаяся 15 декабря 2023 года в здании ООН, была посвящена ЦУР 5: достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

В ходе этой сессии специалисты ПРООН пообщались с молодежью на ключевые темы, связанные с гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин, уделяя особое внимание насилию и дискриминации по признаку пола.

В ходе диалога также была рассмотрена жизненно важная роль молодого поколения в преодолении гендерных стереотипов, препятствующих развитию женщин. Также речь шла об усилиях ПРООН по продвижению политики абсолютной нетерпимости и реализации инициатив по борьбе с сексуальными домогательствами.

Мероприятие было направлено на повышение осведомленности молодежи о глобальных и местных инициативах, способствующих гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, в соответствии с обязательством ПРООН активно вовлекать молодежь в инициативы, способствующие инклюзивности и равенству.

В обсуждении ЦУР приняли участие студенты Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади и Международного университета гуманитарных наук и развития. ///ПРООН в Туркменистане, 15 декабря 2023г.

 

 

Related posts:

  1. ПРООН в Туркменистане получила БРОНЗОВЫЙ сертификат «Знака гендерного равенства»
  2. Туркменские студенты выступили от имени государства, смоделировав деятельность Генеральной Ассамблеи ООН
  3. Центральный совет Союза женщин Туркменистана удостоен Премии ЦАРЭС за продвижение гендерного равенства
  4. ПРООН в Туркменистане продолжает усилия по повышению осведомленности о ЦУР среди студенческой молодежи
  5. Душанбинская встреча диалога женщин-лидеров Центральной Азии обсудит достижение гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата
  6. ПРООН поддерживает Туркменистан в изучении передового опыта создания Национального превентивного механизма
  7. ПРООН и ТНИМЯ проводят вечера по ЦУР для молодежи Туркменистана
  8. ОБСЕ содействует продвижению мер по предотвращению гендерного насилия в Туркменистане
  9. Региональный директор ПРООН посетит Туркменистан с трехдневным официальным визитом
  10. ПРООН сотрудничает с правительством Финляндии для поддержки Аппарата Омбудсмена
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan