МИД Туркменистана выступил за возобновление деятельности Стратегического консультативного совета Туркменистан-ООН

14 декабря 2023 года в здании МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Руководящего Комитета по реализации Рамочной Программы Сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 года (РПС) и Национальной рабочей группы по реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане.

В мероприятии, состоявшемся под председательством Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, принимали участие Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, Руководитель офиса ЮНФПА в Туркменистане Айна Сейитлиева, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи, Заместитель Председателя Меджлиса Туркменистана и Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназарова, а также представители профильных министерств и ведомств страны.

Рашид Мередов в своем выступлении акцентировал внимание участников на необходимость систематизации механизма взаимодействия и инструмента реализации проектно-программной деятельности министерств и ведомств Туркменистана с агентствами ООН в Ашхабаде.

При этом, была отмечена целесообразность возобновления работы Стратегического консультативного совета Туркменистан-ООН, пересмотра и обновления состава совета и проведения совместных заседаний как по РПС, так и по ЦУР и другим направлениям в рамках данного совета в начале года на экспертном и в конце года на руководящем уровне, в соответствии с заранее определенной повесткой дня.

Выступившие обменялись мнениями по укреплению взаимодействия по правовой и социально-экономической направленности, согласно фокусу нижеследующих пяти целевых групп Рамочной программы:

продовольственная безопасность и изменение климата, посредством применения современных зеленых технологий;

цифровизация и управление данными;

дальнейшее развитие системы образования с упором на школьное и профессиональное образование;

укрепление потенциала здравоохранения;

развитие правозащитных институтов в Туркменистане, в частности, формирование специализированных направлений в структуре Уполномоченного по правам человека по защите прав ребенка, обеспечению прав женщин и др.

Участники заседания выразили уверенность, что партнерство Туркменистан – ООН имеет большие перспективы и будет развиваться в более динамичном ключе. ///МИД Туркменистана, 14 декабря 2023 г.