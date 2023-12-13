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Турция является примером в области устойчивого туризма

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Новаторская работа Турции в области устойчивого туризма представлена на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Программа сертификации устойчивого туризма реализуется в Турции, которая провела первую новаторскую работу в мире, заключив контракт с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC). Более миллиона гостиничных мест в Турции получили сертификаты и подтверждения соответствия требованиям устойчивого туризма. Работа Турции в рамках программы сертификации устойчивого туризма приводится в качестве примера в мире GSTC.

В этом контексте профессор д-р Хасан Али Карасар, ректор Университета Каппадокии Каан Кашиф Кавалоглу, Исполняющая обязанности генерального директора Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) д-р Элиф Балджи Фисюноглу, заместитель председателя GSTC Рам Кумар и президент Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Эркан Ягджи рассказали об устойчивом туризме в Турции на COP28.

Успехи турецкого туризма в сфере устойчивого развития обсуждалась на панели, которая состоялась 10 декабря в рамках проходящей конференции в Объединенных Арабских Эмиратах.

Работа Турции в этой области, которая реализует устойчивый туризм путем принятия мер предосторожности против глобального изменения климата, стала примером для всего мира.

Кавалоглу подчеркнул, что: «Турция приняла меры в сфере туризма против глобального изменения климата, подписав соглашение о программе устойчивого туризма с GSTC. Они являются пионерами в мире с точки зрения экологической осведомленности и устойчивости системы туризма. На сегодняшний день более тысячи отелей соответствуют всем критериям и получили сертификаты, и наша страна добилась больших успехов в этой области». ///nCa, 13 декабря 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

 

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