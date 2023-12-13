Эксперты ФАО апробировали цифровое геодезическое оборудование в Туркменистане

Недавно в Туркменистане побывала группа экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая провела встречи с руководителями и представителями различных заинтересованных министерств и ведомств, посвящённые оцифровке Государственного земельного кадастра Туркменистана.

Кроме того, представители ФАО прочитали лекцию в Туркменском сельскохозяйственном университете им. С.А.Ниязова и протестировали цифровое геодезическое оборудование в Ахалском велаяте, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Визит был предпринят в рамках двухлетнего совместного проекта Министерства сельского хозяйства Туркменистана и ФАО «Поддержка в создании цифрового земельного кадастра» и посвящён практическому знакомству землеустроителей, картографов, специалистов по госучёту земель с цифровыми технологиями, а также апробированию комплекса геодезического оборудования последнего поколения.

В настоящее время в Туркменистане активно продолжаются мероприятия по совершенствованию землеустроительных работ, геодезии и картографии, их цифровизации.

Создание цифрового земельного кадастра и формирование цифровой карты земельных участков (выделенных под государственное и частно-арендное использование) диктует необходимость внедрения национальной геодезической системы координат – отправной точки, которую определит наземная стационарная принимающая антенна.

Тренинги от экспертов ФАО

Миссия международных экспертов включала проведение трёхдневного консультативного тренинга, основным лектором которого выступил технический эксперт ФАО, доцент Казанского федерального университета (Российская Федерация) Ренат Загретдинов, специализирующийся в области спутниковых методов в геодезии, создании и развитии геодезических сетей. Он представил популярные электронные приложения, работающие при поддержке различных спутников, методы определения координат для решения задач земледелия, особенности кинематики в реальном времени, возможности всемирных сетей.

Лектор также касался вопросов обработки, архивации и последующего использования накопленных данных, функций картографических станций, установленных в соседних с Туркменистаном странах, которые ежесуточно делают измерения для регионального и глобального изучения, а также фиксируют геодинамические колебания, в том числе землетрясения. Говорилось о скорости и качестве предоставляемой разными спутниками информации, возможностях геоинформационных технологий.

Эксперт по земельным ресурсам Грузии, доктор социальных наук Давид Егиашвили рассказал об особенностях межгосударственного обмена данными, правилах оцифровки земельной информации с учётом реинжиниринга бизнеса или при регистрации недвижимости, разработке руководства для начинающих.

Апробирование геодезического оборудования в Ахале

Участники тренинга и специалисты ФАО побывали в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята (пилотный участок проекта), где в полевых условиях была апробирована работа современных устройств.

Спутниковое оборудование и базовая станция предоставили в цифровой интерпретации точное позиционирование инструктора с переносным измерительным приёмником.

Это лёгкий карбоновый шест, на котором сверху установлен принимающий аппарат, а под рукой – портативный компьютер, «умеющий» взаимодействовать с различным программным обеспечением, работать на основе Интернета и даже радиоволн.

Так были закреплены в электронной памяти первые точки в системе координат «административный центр Геоктепинского этрапа».

В Туркменистане современная геодезия только набирает обороты, в стране установлены пока три базовые станции GNSS. ///nCa, 13 декабря 2023 г.