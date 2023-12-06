Казахстанские грузоперевозчики переориентируются на Туркменистан и Иран

Казахстанские грузоперевозчики, следующие в Европу, переориентируют свои маршруты через Туркменистан и Иран для более беспрепятственного транзита. Об этом во вторник, 5 декабря заявил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев на заседании правительства.

По словам вице-министра, в последние годы наблюдается положительная динамика перевозок в направлении стран ЕС.

К примеру, в 2022 году доля казахстанских перевозчиков на данном рынке выросла на 13%, составив 48%, что обеспечивает дополнительные вливания в размере порядка 80 млрд тенге (свыше 173 млн.долл.США по курсу на 6 декабря 2023 г.).

Как доложил вице-министр, на сегодняшний день закрыты 8 пунктов пропуска из 13, расположенных между Беларусью и ЕС. Не функционируют и все 8 пунктов пропуска между Россией и Финляндией.

«По информации белорусской стороны европейские пункты пропуска работают на не более 40% от нормативной мощности», – доложил Аблалиев.

«Из-за указанной ситуации увеличивается время простоя казахстанских автотранспортных средств на белорусско-литовской и латвийской границах. Поэтому нами проведены переговоры с Туркменистаном и Ираном для обеспечения свободного транзита при использовании отечественными перевозчиками Южного маршрута для доставки грузов в Европу», – рассказал чиновник.

По словам вице-министра, такой маршрут повышает фрахт перевозок, при этом увеличиваются сроки доставки. Однако, данный маршрут является альтернативой для перевозки санкционных грузов, а также при закрытии всех пунктов пропуска стран ЕС, приграничных с Россией и Беларусью.

Напомним, что в конце ноября в Ашхабаде состоялось первое заседание казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики. По его итогам был подписан меморандум, который предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта. В нем обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией. ///nCa, 6 декабря 2023 г.