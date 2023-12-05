В Баку состоится заседание экспертной группы прикаспийских стран по организации деятельности Секретариата Тегеранской Конвенции

18-19 декабря текущего года в Баку состоится первое заседание специальной экспертной группы по организации деятельности Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция).

Об этом в своем выступлении на встрече министров иностранных дел прикаспийских стран в Москве 5 декабря, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Байрамов отметил, что одной из важнейших проблем, стоящих перед прикаспийскими странами, является обмеление Каспийского моря и связанные с этим экологические проблемы.

В связи с этим, Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал создание соответствующей экспертной группы. В настоящее время ведется работа по организации соответствующей встречи экспертов в Баку.

Было отмечено, что проведение в Баку в октябре 2022 года 6-ой Конференции сторон Рамочной конвенции по Каспийскому морю и обсуждение вопросов, возникающих в ходе реализации Рамочной конвенции, сыграло полезную роль.

В этом направлении была выражена надежда, что достигнутая договоренность о проведении в Баку первого заседания специальной экспертной группы по организации деятельности Секретариата Тегеранской конвенции создаст возможность для конструктивного диалога.

На встрече министров иностранных дел прикаспийский государств (Азербайджан, Россия, Иран, Туркменистан, Казахстан) были обсуждены различные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, в области энергетической безопасности, связуемости, охраны окружающей среды. ///nCa, 5 декабря 2023 г. (фото – МИД Азербайджана)