В Ашхабаде пройдет 10-й туркмено-американский бизнес-форум

5 декабря 2023 года в отеле «Йылдыз» в Ашхабаде, Туркменистан, состоится 10-й туркмено-американский бизнес-форум, на котором примут участие руководители и ведущие специалисты государственных и бизнес-структур двух дружественных стран.

В состав американской делегации, которую возглавит исполнительный директор Туркмено-Американского делового совета Эрик Стюарт, войдут представители таких компаний, как Climate Compass, Case New Holland, Honeywell, John Deere, Palo Alto Networks, Visa, Westport Trading Europe Ltd.

За время установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки накоплен богатый опыт совместной деятельности. Такие компании, как John Deere, Case New Holland, Westport Trading Europe Ltd и другие, успешно работают в стратегически важных отраслях экономики нашей страны.

Отдельной темой обсуждения станет деятельность Делового совета США-Туркменистан и его роль в укреплении экономических отношений, построенных на долгосрочной и взаимовыгодной основе. В этой связи организуемые таким образом регулярные деловые встречи, форумы и выставки способствуют установлению тесных контактов между общественными и частными кругами обоих государств.

Торгово-инвестиционная деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, а также поставки оборудования для народного хозяйства являются приоритетными направлениями развития партнёрства.

Виден большой потенциал в развитии топливно-энергетического комплекса, в сфере транспорта и коммуникаций, строительства, инновационных технологий, экологии.

В рамках форума также состоятся встречи между представителями министерств, ведомств и частных компаний Туркменистана и деловых кругов США. ///Turkmen-Forum, 5 декабря 2023 г.