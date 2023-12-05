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Кыргызстан рассматривает Туркменистан как значимого экономического партнера – Президент Садыр Жапаров

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Кыргызстан придает большое значение расширению и качественному развитию торгово-экономических связей, рассматривая Туркменистан, как значимого экономического партнера, заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на встрече с Послом Туркменистана Нуры Голлиевым.

Сегодня, 5 декабря, Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Кыргызстана.

В ходе отдельной встречи состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам отношений между двумя странами, о предпринимаемых шагах, нацеленных на расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Президента Кыргызстана

Президент Жапаров отметил, что на сегодня кыргызско-туркменские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства.

Он также указал на необходимость принять активные меры для полного раскрытия торгово-экономического и инвестиционно-производственного потенциала.

В свою очередь, Посол Нуры Голлиев отметил, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что связи в сферах, представляющих взаимный интерес будут укрепляться. ///nCa, 5 декабря 2023 г.

 

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