Какой бы вы желали кофе 5 декабря, во Всемирный день кофе по-турецки?

Кофе по-турецки с его фантастическим ароматом, наполняющим дома, офисы, кафе и, в конечном счете, улицы, является неотъемлемой частью турецких традиций и одним из самых выдающихся и приятных впечатлений, которые вы получите во время вашей поездки в Турцию.

В Турции кофе по-турецки является социальным посредником, который объединяет людей, помогая им социализироваться. Роль кофе в Турции настолько высока, что важные встречи и разговоры после еды начинаются с одного и того же вопроса: “Как бы вы хотели кофе?”. Этот уникальный вкус и традиционная ценность привели к включению кофе по-турецки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году. С тех пор 5 декабря, дата регистрации кофе по-турецки в списке ЮНЕСКО, отмечается как “Всемирный день кофе по-турецки’.

Культурное наследие, охватывающее столетия

Турецкий кофе был в центре общественной жизни с тех пор, как его впервые заварили на этих землях в 16 веке. Он распространился по обширной географии Османской Империи и превзошел границы со своими ритуалами, традициями и ролью. Это очень важно для турецкой культуры, и турецкое слово, обозначающее завтрак, “kahvaltı”, буквально переводится как “перед кофе”. Всякий раз, когда вы посещаете друзей или семью в Турции, вам всегда предложат кофе по-турецки в качестве приветственного напитка. Это важная часть свадебных торжеств, помолвок, рождений и почти всего остального.

“Какой бы вы хотели кофе?”

Способ приготовления кофе по-турецки оставался неизменным на протяжении веков, и это одна из причин его уникальности. Кофе по-турецки готовится путем заваривания кофейных зерен мелкого помола в холодной воде в уникальной посуде под названием ‘Cevze’. После уваривания до образования пены его разливают по кофейным чашкам, чтобы сверху образовалась бархатистая пенка. В отличие от других сортов кофе, кофе по-турецки наливают в чашку вместе с гущей и всегда подают со стаканом воды, рахат-лукумом или другими сладостями.

Способы помола и приготовления кофе по-турецки могут варьироваться в зависимости от ингредиентов и привычек в разных регионах страны. Мастиковые деревья, которые можно встретить по всему Эгейскому региону, несут с собой традицию приготовления кофе по-турецки с использованием мастичной камеди.

Кофе Мененгич, приготовленный путем сушки зерен фисташкового дерева terebinthus, очень популярен в Газиантепе, одном из городов Турции в Юго-Восточной Анатолии и родине фисташек.

Кофе Дибек, обычно измельчаемый в каменной ступке, стал популярным как уникальная альтернатива кофе по-турецки благодаря своему мягкому аромату и как кофе по-турецки, который можно подавать с молоком.

Кофе Мирра, часто известный как крепкий и горький кофе, обычно предпочитают в юго-восточных районах Турции Шанлыурфа и Мардин. ///nCa, 5 декабря 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)