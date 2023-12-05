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Гражданский авиафлот Туркменистана пополнился новым «Боингом»

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В понедельник, 4 декабря, в Международном аэропорту Ашхабада приземлился новый пассажирский авиалайнер «Boeing 777-300 ER», передает TDH.

Это первый из двух современных воздушных судов данной модификации, на закупку которых был заключен контракт с американской авиастроительной компанией «Boeing».

Aвиалайнер «Boeing 777-300 ER» способен перевозить 368 пассажиров (40 бизнес мест, 32 премиум эконом и 296 эконом класса).

Дальность беспосадочного полёта этих воздушных судов достигает 11 390 километров. Эти самолеты развивают крейсерскую скорость до 905 км/ч. Воздушное судно оснащено двумя двигателями GE90-115BL2.

Судно способно бесперебойно выполнять дальние международные рейсы с коммерческой загрузкой до 40 000 кг.

На борту нового самолёта оборудованы специальные места для матери и люльки для новорождённого ребёнка. Для их удобства имеются необходимые средства ухода, детские принадлежности и др.

Воздушные судна модели «Boeing 777-300 ER» позволят беспосадочные полёты из Туркменистана практически в любую точку Азии и Европы.

Обновление авиационного парка самолетов и специализированных транспортных средств страны предусмотрено Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

В соответствии с данным стратегическим документом, к 2028 году число пассажиров в Туркменистане, пользующихся воздушным транспортом, достигнет 2,5 млн человек, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. ///nCa, 5 декабря 2023 г. (фото TDH)

 

 

 

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