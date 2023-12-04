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В Мары состоялся концерт, посвященный 30-летию Евросоюза и Туркменистана

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3 декабря 2023 года, в городе Мары, в Государственном театре имени Кемине, состоялся еще один впечатляющий концерт, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном.

На этот раз детский хор Марыйского велаятской школы искусств и музыки имени Молланепеса под управлением латвийского хормейстера Виты Тимермане, под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра под руководством Расула Клычева исполнил программу, в которую вошли известные европейские, туркменские, английские и другие композиции.

Концерт стал заключительным мероприятием Недель европейской культуры в Туркменистане, организованных Представительством Европейского Союза в Туркменистане и посольствами стран-членов Европейского Союза, представленными в стране.

В своей вступительной речи Е.П. Г-жа Беата Пекса, посол Европейского Союза в Туркменистане, подчеркнула следующее: «До моего приезда в этот прекрасный город я изучила его богатую историю и была по-настоящему впечатлена. В древности город Мерв служил воротами в Среднюю Азию. Объединив Восток и Запад, он играл значительную роль как в политике, так и в торговле в мировом масштабе. И сегодня нам выпала честь стать свидетелями возрождения древних традиций, поскольку Туркменистан берет на себя решающую роль в создании транспортного коридора, соединяющего Восток и Европу».  ///Представительство ЕС в Туркменистане, 4 декабря 2023 г.

 

 

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