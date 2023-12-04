Туркменские ученые внедряют биотехнологии в хлопководство

Биотехнология – наука, которая занимается изучением перспектив использования живых организмов, продуктов их жизнедеятельности для возможного выполнения технологических заданий. Кроме того, биотехнология изучает вопросы создания живых организмов с необходимым набором качеств, используя методы генной инженерии.

В мире это сравнительно новое направление и учёные Туркменистана подключились к экспериментам по внедрению биотехнологических методов в аграрном производстве.

Об этом в своей статье в газете «Нейтральный Туркменистан» пишет кандидат биологических наук Ольга Арзямова, научный сотрудник лаборатории биоразнообразия Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

В сельском хозяйстве методы генной инженерии позволяют получить высокоурожайные сорта растений, которые не боятся вредителей и гербицидов.

Например, учёные-ботаники Туркменистана изучили возможность выращивания семян хлопчатника методом культуры изолированных тканей.

Процесс заключался в нескольких последовательных операциях. После очистки семян от линта концентрированной серной кислотой, тщательного промывания дистиллированной водой, начиналось проращивание в чашках Петри в стерилизованной питательной среде.

Через 48 часов проростки хлопчатника освобождали от кожуры и ещё раз обеззараживали, промывали и помещали в стерилизованные пробирки, где зародыши первые двое суток находились в тёмной комнате.

Затем образцы перемещали на свет и держали при температуре +27 градусов Цельсия при влажности воздуха 70 процентов.

Далее проводилось черенкование для удаления участков корневой системы, которые оказались поражены вредными микроорганизмами с добавлением стимулятора корнеобразования.

Целью эксперимента было получить чистую культуру.

В дальнейшем, выделив биологически чистую культуру хлопчатника и подключив инструменты молекулярной биологии и генной инженерии, можно получать сорта хлопчатника с заданными признаками, как по качеству волокна, так и по урожайности, маловосприимчивые к болезням и вредителям растений, солевыносливые и засухоустойчивые.

Также, добавим, что с 2021 года в Институте общей и прикладной биологии Инженерно-технологического университета имени Огуз хана Академии Наук Туркменистана проводятся исследования по микроклонированию растений (in-vitro). ///nCa, 4 декабря 2023 г.