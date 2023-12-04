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ОБСЕ содействует продвижению мер по предотвращению гендерного насилия в Туркменистане

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1 декабря 2023 года завершился последний из серии поддерживаемых ОБСЕ трехдневных семинаров по этике и психологии семейных отношений, в центре внимания которых были гендерные роли, гендерные отношения и насилие в семье.

В то время как первый семинар состоялся в октябре и был ориентирован на представителей молодежи, а второй был проведен в начале ноября и собрал представителей широкой общественности, в заключительном мероприятии приняли участие представители государственных органов.

Серия семинаров была организована с целью повысить осведомленность участников в области профилактики и борьбы с домашним насилием, обсудить практические случаи и механизмы оказания помощи потенциальным жертвам, а также обменяться опытом.

Тренеры общественной организации “Кейик Окара” ознакомили участников с происходящими изменениями гендерных ролей и гендерных отношений в обществе, представили понятия насилия и гендерного насилия, их формы, виды и причины.

“Гендерное насилие является серьезным препятствием на пути к равенству, развитию и миру, а также обеспечению прав женщин и девочек”, – отметил Руне Кастберг, исполняющий обязанности руководителя Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

“Проведение подобных семинаров для различных аудиторий, в том числе представителей молодежи, женского сообщества и правоохранительных органов, стало хорошей практикой, и символично, что заключительный семинар был проведен во время кампании “16 дней активных действий против гендерного насилия”.

На семинарах рассматривались специфические особенности домашнего насилия и его последствия для жертв, членов их семей и общества. В рамках практических занятий участники провели гендерный анализ случаев домашнего насилия и приняли участие в оживленных дискуссиях о факторах, способствующих сохранению домашнего насилия в современном обществе.

На мероприятиях также обсуждались законодательные аспекты противодействия домашнему насилию и существующие механизмы защиты прав женщин. ///ОБСЕ Ашхабад, 1 декабря 2023 г.

 

 

 

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