Европейские археологи обнаружили множество артефактов в ходе осенней экспедиции в Туркменистане

С большим успехом недавно завершилась осенняя полевая кампания проекта «Археологический проект Тоголок» (TAP) в Туркменистане, сообщает Посольство Италии в Туркменистане.

Тоголок 1 – это поселение бронзового века в регионе Мургаб, где некогда процветала древняя Маргиана (территория современного Марыйского велаята).

В ходе экспедиции было получено множество новых свидетельств и данных, которые будут проанализированы в ближайшие месяцы.

Эти результаты стали возможными благодаря отличной командной работе под руководством Барбары Черазетти и Мирослава Новака (Бернский университет), приверженности и профессионализму каждого члена команды, а также основным партнерам и спонсорам проекта – это ISMEO (Международная ассоциация средиземноморских и востоковедных исследований), Немецкий исследовательский фонд (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Общество исследования Евразии (Институт Макса Планка) и другие партнеры (Свободный университет Берлина, Немецкий археологический институт, Университет Саленто, Университет Болоньи).

С 1990 года Итало-Туркменская археологическая миссия осуществила в Туркменистане множество исследовательских проектов, одним из которых было создание археологической карты дельты Мургаба в контексте изучения поселений в бронзовом и железном веках.

На протяжении более 30 лет миссия исследовала площадь более 20 000 кв. км. В результате было зарегистрировано около 2000 пунктов, датировка которых простирается от бронзового века до исламского периода.

С 2014 года усилия миссии были сосредоточены на участке Тоголок-1, что позволило собрать большой объем данных о последних этапах жизнедеятельности в одном из самых важных и обширных населенных пунктов региона Мургаб.///nCa, 2 декабря 2023 г.