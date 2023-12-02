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Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в Македонии

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30 ноября – 1 декабря 2023 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиевым приняла участие в 30-й встрече Совета министров ОБСЕ, состоявшейся в г.Скопье, Республика Македония. В работе СМИД, прошедшего под председательством действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Македония Б.Османи, приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств 57 государств региона ОБСЕ и делегации 11 стран-партнеров.

Встреча предоставила министрам иностранных дел платформу для обсуждения актуальных вопросов безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах и для оценки комплексной деятельности организации.

В своем выступлении туркменская сторона отметила, что Туркменистан высоко оценивает успешное председательство Северной Македонии в Организации в 2023 году.В.Хаджиев подчеркнул приверженность Туркменистана в сотрудничестве с ОБСЕ и отстаиванию ее основных ценностей. При этом, были представлены цели, приоритеты и инициативы Туркменистана и подчеркнуты в соответствии трем измерениям работы ОБСЕ.
Предложения Туркменистана включали повышение безопасности границ посредством технологического сотрудничества, создание единой базы данных для обмена информацией и расширение профессионального диалога. Признавая критическую проблему изменения климата, Туркменистан выступает за комплексную водную стратегию для Центральной Азии и предлагает создать Региональный центр климатических технологий. Кроме того, в сфере транспорта и взаимосвязанности приверженность Туркменистана была подчеркнута его недавними инициативами, включая развитие Туркменбашинского международного морского порта и предлагаемой центральноазиатской транспортно-логистической платформы.
В завершении своего выступления, В.Хаджиев подтвердил готовность Туркменистана к активному и конструктивному диалогу, подчеркнув приверженность страны преодолению региональных проблем и обеспечению устойчивого процветания. ///МИД Туркменистана 

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