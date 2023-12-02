Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в Македонии

30 ноября – 1 декабря 2023 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиевым приняла участие в 30-й встрече Совета министров ОБСЕ, состоявшейся в г.Скопье, Республика Македония. В работе СМИД, прошедшего под председательством действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Македония Б.Османи, приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств 57 государств региона ОБСЕ и делегации 11 стран-партнеров.
Встреча предоставила министрам иностранных дел платформу для обсуждения актуальных вопросов безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах и для оценки комплексной деятельности организации.