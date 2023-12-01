Румыния остаётся привержена дальнейшему расширению отраслевого сотрудничества с Туркменистаном – Посол Ион Навал

В четверг, 30 ноября, Посол Румынии в Туркменистане Ион Навал провел в Ашхабаде торжество, посвященное Национальному Дню Румынии.

В праздничном мероприятии, в качестве почетного гостя от Правительства Туркменистана выступил Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенч Гочмоллаев.

В ходе своего выступления, Посол Навал рассказал о текущем состоянии туркмено-румынских отношений.

«Туркменистан является ключевым партнером Румынии в Центральной Азии, и между странами сложились прочные и взаимовыгодные отношения в различных областях. Наши двусторонние отношения развивались и укреплялись за последние 30 лет в широком спектре областей, от политического диалога до культурных связей и контактов между людьми, и далее в сфере транспорта и связи, управление водными ресурсами. В этой связи, Румыния остаётся привержена дальнейшему расширению отраслевого сотрудничества и использованию достигнутых к настоящему времени результатов», – заявил полпред.

В качестве одного из актуальных проектов, реализуемых двумя странами, дипломат назвал Международный транспортный маршрут Черное море – Каспийское море. Это двусторонняя румыно-туркменская инициатива, которая продвигается в формате четырех стран, объединяющий Туркменистан, Румынию, Азербайджан и Грузию.

«Он предполагает создание много-модального транспортного маршрута, морского/автомобильного/железнодорожного сообщения протяженностью 2500 км между Европой и Центральной Азией, используя кратчайший географический коридор, соединяющий два региона», – сказал Навал.

По словам Посла, в рамках двусторонней встречи между министром иностранных дел Румынии госпожи Луминицы Одобеску со своим туркменским коллегой господином Рашидом Мередовым, которая состоялась в конце октября 2023 года, было принято решение предпринять в следующий период, конкретные шаги в таких областях, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, культура, образование, которые будут способствовать расширению и дальнейшему углублению румынско-туркменского двустороннего сотрудничества.

Затрагивая тему гуманитарного взаимодействия, Посол напомнил о том, что в мае 2023 года в Ашхабаде была подписана новая Программа сотрудничества между Министерствами Образования Румынии и Туркменистана.

«Благодаря новой программе, румынская сторона существенно увеличила количество стипендий, предоставляемых туркменской молодежи – 50 для бакалавра, 50 для магистров и 5 для докторантов», – сказал дипломат.

Он также отметил рост числа молодых туркменских граждан, который выбирают Румынию в качестве направления обучения, и не только нефтегазовую инженерию, которая уже является традиционной сферой, но также медицину, биологию и информатику.

«Мы приветствуем и поощряем эту тенденцию диверсификации, поскольку Румыния предлагает возможности и отличные преимущества, учитывая выдающееся академическое образование и современные образовательные программы, а также технические и научные возможности последнего поколения. Я приветствую присутствие в этом зале молодых туркменов, которые уже закончили обучение в Румынии и сейчас занимаются развитием их страны!», – добавил Навал.

Он подчеркнул важность вступления Румынии в ЕС, благодаря чему «ЕС сегодня присутствует на побережьях Черного моря и находится ближе к странам регионов Каспийского Моря и Центральной Азии».

По мнению дипломата, «это позитивное развитие, которое создает дополнительные возможности для укрепления и расширения отношений во многих областях с этими государствами, на двустороннем и многостороннем уровне, чтобы выстраивать новые мосты дружбы и сотрудничества.

«Румыния активно продвигает развитие этого подхода в отношении с этими государствами, включая Туркменистан, на двустороннем уровне и в рамках Стратегии ЕС для Центральной Азии», – подчеркнул Посол Ион Навал. ///nCa, 1 декабря 2023 г.