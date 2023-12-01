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На COP28 в Дубаи заработал Павильон Центральной Азии

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1 декабря состоялось торжественное открытие Павильона Центральной Азии на 28-й Конференции Сторон РКИК ООН (COP28), сообщает Региональный Экологический Центр Центральной Азии (РЭЦЦА).

В церемонии запуска павильона приняли участие представители стран Центральной Азии, партнеры по развитию и представители гражданского общества.

Представитель секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) Ольга Пилифосова подчеркнула, что на пленарном заседании COP28 страны приняли очень важный документ – решение об учреждении фонда для покрытия ущерба от стихийных бедствий, связанных с изменением климата. Принятие такого важного решения продемонстрировало, что страны мира могут прийти к решению общих вопросов по изменению климата, и эта работа важна для стран с общими границами и общими проблемами перед изменением климата.

Как было отмечено, уникальность Конференции Сторон в Дубае в том, что на ней будет впервые проведена глобальная оценка механизма Парижского соглашения по выполнению заявленных целей.

Кластерный Координатор Региональных Программ GIZ в Центральной Азии Торстен Брецина отметил, что трансграничное сотрудничество между странами региона позволит отвечать современным вызовам изменения климата. По его мнению, темы воды и ледников крайне важны и должны прозвучать на COP28. Он заверил, что GIZ будет надежным партнером по поддержке стран ЦА в борьбе с современными вызовами изменения климата.

Светлана Могилюк, региональный координатор Климатической сети гражданского общества Центральной Азии, отметила, что гражданское общество ожидает прорывных шагов в борьбе с изменением климата, чтобы люди имели возможность сохранять достойный образ жизни в современных реалиях.

Гражданское общество совместно с молодежью ЦА разработали региональное заявление, которое будет озвучено 4 декабря на Десятой встрече представителей МИД и парламентариев стран ЦА в Павильоне ЦА. 

Исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов выразил благодарность донорам и признательность странам региона за стратегическую и финансовую поддержку в организации Павильона ЦА.

Он отметил, что страны Центральной Азии вносят большой вклад в сокращение выбросов парниковых газов и заверил, что РЭЦЦА будет продолжать содействовать странам в достижении основной климатической цели – адаптироваться и смягчать последствия изменения климата на уровне региона.

Исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов зачитал текст регионального заявления, подготовленного правительствами стран ЦА для COP28.

Согласно заявлению, более 75 миллионов жителей Центральной Азии уже испытывают на себе разрушительные последствия изменения климата, включая повышение температуры, более экстремальные погодные явления и нехватку воды. Эти последствия оказывают значительное влияние на наше общество, экономики, наиболее уязвимые сообщества и экосистемы.

«Несмотря на существующие вызовы, мы привержены принятию совместных мер по борьбе с изменением климата. Все страны Центральной Азии уже представили свои обновленные ОНУВ, приняли амбициозные национальные климатические цели и реализуют целый ряд стратегий и мер по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к последствиям изменения климата и построению более устойчивого будущего. Однако Глобальный Обобщающий Отчет показывает, что для реализации наших климатических амбиций и достижения глобальных целей необходима более стабильная поддержка», – говорится в заявлении.

Страны региона призывают международное сообщество поддержать усилия по решению проблемы изменения климата в виде доступа к финансированию, технологиям и экспертным знаниям, которые помогут достичь наших климатических целей.

Текст регионального заявления будет доступен после окончательной процедуры согласования.

Павильон стран Центральной Азии «5 стран – 1 регион – 1 голос» организован Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в сотрудничестве с правительствами стран ЦА при финансовой поддержке GIZ, ОБСЕ, Всемирного банка, ЮСАИД, Европейского Союза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.///nCa, 1 декабря 2023 г.

 

 

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